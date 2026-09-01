Τεταμένη είναι ξανά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με Ιράν και ΗΠΑ να ανταλλάσουν πυρά.

Στα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ απάντησε νωρίτερα το Ιράν, καθώς πριν από λίγο εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίων αμερικανικών θέσεων στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο Tansim, «ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του αμερικανού εχθρού», σε αντίποινα για το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων.

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Στην πόλη Χομεϊνί-Σαχρ, η ιρανική αεράμυνα κατέρριψε ένα αμερικανικό drone MQ9 Reaper, με την αμερικανική πλευρά να μην έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής το περιστατικό.

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Οι αμερικανικές πρεσβείες στο Αμπού Ντάμπι και στο Ντουμπάι κάλεσαν τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδείξουν αυξημένη ετοιμότητα λόγω των περιφερειακών εντάσεων και του ενδεχομένου κλιμάκωσης της κατάστασης. Είναι πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο του εναερίου χώρου και δυσκολίες στις μετακινήσεις.

{https://x.com/Osint613/status/2094857249457865086}

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, πλήττοντας το Μπαντάρ Αμπάς, το νησλι Κεσμ και το Σιρίκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση του στο TruthSocial, υποστήριξε ότι οι σημερινές επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην προσπάθεια του Ιράν να τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και στην εκτόξευση οκτώ πυραύλων εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία.

Μάλιστα, προειδοποίησε το Ιράν να μην απαντήσει στις επιθέσεις, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν και θα αντιμετωπίσουν «σκληρή τιμωρία» για τις πρόσφατες επιθέσεις.