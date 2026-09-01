Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν εκ νέου το Ιράν.

Πολλαπλές αναφορές εκρήξεων στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, το απόγευμα της Τρίτης.

{https://x.com/sentdefender/status/2094824512818712955}

Ειδικότερα, σύμφωνα με την CENTCOM, «οι δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Ιράν. Οι επιθέσεις αυτές ακολουθούν τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων από το IRGC εναντίον των εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή». Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 19:00, ώρα Ελλάδος.

{https://x.com/CENTCOM/status/2094826294466810366}

Παράλληλα, ο ιστότοπος Axios αναφέρει ότι οι επιθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στο Μπαντάρ Αμπάς αλλά και σε άλλες περιοχές στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ και το Σιρίκ.

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Νέα ανάρτηση από τον Τραμπ

Ανάρτηση πριν λίγα λεπτά έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα TruthSocial με αφορμή τις σημερινές επιθέσεις των ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα είναι μεγάλης κλίμακας και ισχυρά, και αποτελούν αντίποινα για την αποτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να τοποθετήσουν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά —όπου επί του παρόντος δεν υπάρχουν νάρκες (έχουν απομακρυνθεί ή εξουδετερωθεί πλήρως!)— καθώς και για την εκτόξευση οκτώ πυραύλων (οι οποίοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς) εναντίον της στρατιωτικής μας βάσης στην Ιορδανία. Εάν το αποτυχημένο κράτος του Ιράν προβεί σε αντίποινα για αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα δεχθεί νέο πλήγμα, πολύ σφοδρότερο και κλιμακούμενο· Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι το ισχυρότερο πλήγμα από όλα — εκείνο αναμένει την κατάλληλη στιγμή και, όταν ολοκληρωθεί, ελάχιστα πράγματα θα έχουν απομείνει από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν!», γράφει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Νέα κλιμάκωση μετά την ανταλλαγή πυρών

Η νέα επιχείρηση των ΗΠΑ έρχεται λίγα 24ωρα μετά την ανταλλαγή πυρών με το Ιράν, την πρώτη άμεση εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Το Ιράν υποστήριξε τότε ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίων αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Ιορδανία και ΗΑΕ, ως αντίποινα στο πλήγμα εναντίον ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων στη νήσο Λαράκ. Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον υποστήριξε ότι το Ιράν επειχείρησε να ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ.

Τραμπ: «Πολύ περιορισμένες» οι αμερικανικές ενέργειες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αμερικανικές ενέργειες εναντίον του Ιράν θα είναι «πολύ περιορισμένες», μετά τη νέα έξαρση της έντασης.

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ υποστήριξε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει σημαντικά στρατιωτικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος – σύμφωνα με τον ίδιο – βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και έξι μήνες.

«Το ναυτικό τους έχει τελειώσει. Η αεροπορία τους έχει τελειώσει. Ο εξοπλισμός επιτήρησής τους έχει σχεδόν εξ ολοκλήρου καταστραφεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι δεν θα τους χτυπήσουμε. Θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται σε «εξαιρετικά καλή κατάσταση» και ότι πολλά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας δείχνουν ότι η κίνηση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Με πληροφορίες του Axios, CNN