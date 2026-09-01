Η κλήρωση του Eurojackpot θα διεξαχθεί στις 21:15.

Το ποσό των 15 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε το Eurojackpot. Η κλήρωση, όπως κάθε Τρίτη, θα γίνει στις 21:15 και αμέσως μετά θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Υπενθυμίζεται ότι, το EUROJACKPOT, όπως σημειώνει η Allwyn, σου προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετέχεις στο παιχνίδι με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης.

Τα Πλήρη Συστήματα παίζονται επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς στο 1ο πεδίο ή/και περισσότερους από 2 αριθμούς στο 2ο πεδίο σε κάθε περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότεροι συνδυασμοί (στήλες), άρα πολλαπλασιάζεις τις στήλες με τις οποίες συμμετέχεις στο παιχνίδι.

Σε περίπτωση επιτυχίας με Πλήρες Σύστημα, προκύπτουν πολλαπλές επιτυχίες/κέρδη και στις χαμηλότερες κατηγορίες.



