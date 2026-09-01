«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και πλημμυρικό κίνδυνο την Πέμπτη - Οι περιοχές που

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει καθώς βροχές και καταιγίδες θα κάνουν το πέρασμα τους από την χώρα το επόμενο τριήμερο. Οι υψηλές θερμοκρασίες και το καλοκαιράκι μπαίνουν για λίγο σε παύση δίνοντας σκυτάλη σε μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα ο μετεωρολόγος του ALPHA Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για έντονες κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στη βόρεια και τη δυτική Ελλάδα. Ο καιρός μπαίνει σε τροχιά αστάθειας από την Τετάρτη όμως από την Πέμπτη τα μπουρίνια θα έχουν μεγάλη δυναμική και αυξημένο κίνδυνο ραγδαιότητας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση Τσατραφύλλια, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, ο καιρός περνά σε μια φάση έντονης αστάθειας, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, πριν επικρατήσουν οι βοριάδες και το ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Ωστόσο, τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν όλες τις περιοχές με την ίδια ένταση. Μετά το σύντομο αυτό διάστημα αστάθειας, πάντως, η εικόνα του καιρού αναμένεται να παρουσιάσει εκ νέου βελτίωση, με τη θερμοκρασία να παίρνει ξανά την ανιούσα και τον υδράργυρο να κινείται σε ανοδική πορεία.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «Την Τετάρτη θα έχουμε έντονες και δυνατές καταιγίδες σε βόρεια και δυτική Ελλάδα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ.Την Πέμπτη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα στη βόρεια Ελλάδα και στη δυτική. Θα έχουμε τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείεται και φαινόμενα ραγδαιότητας με πλημμύρες σε περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Η Αττική εκτός κάδρου. Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους 35 βαθμούς, μετά από πολύ καιρό, με τιμές μεταξύ 32-34. Αρκετή δροσιά στα νησιά και Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε ενισχυμένο μελτέμι στα νησιά, με 7 μποφόρ στο Αιγαίο.»

Πέμπτη με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι

Την Πέμπτη η αστάθεια αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονη. Βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τη βόρεια και τη δυτική Ελλάδα, με την ηλεκτρική δραστηριότητα να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα αυξημένη. Δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ σε ορισμένες περιοχές υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν φαινόμενα μεγάλης ραγδαιότητας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε τμήματα της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες. Αντίθετα, η Αττική φαίνεται να βρίσκεται εκτός του κύριου πεδίου των έντονων φαινομένων, με τον καιρό στην πρωτεύουσα να είναι σαφώς πιο ήπιος.

Η μεταβολή του καιρού θα γίνει περισσότερο αισθητή την Παρασκευή, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν περίπου στους 32-34 βαθμούς, επίπεδα αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στα νησιά αναμένεται περισσότερη δροσιά. Παράλληλα, την Παρασκευή και το Σάββατο οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με το μελτέμι να φτάνει τοπικά έως και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι ισχυροί βοριάδες, σε συνδυασμό με την υποχώρηση της θερμοκρασίας, θα δημιουργήσουν ένα σαφώς πιο δροσερό σκηνικό, ιδιαίτερα στα νησιά και στις ανατολικές περιοχές της χώρας.

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