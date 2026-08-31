Επιμένουν τα 38άρια, δυναμώνουν οι βοριάδες – Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού, αναλυτικά η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και έντονη αστάθεια κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβριος, καθώς ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Από τη μία, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου, και από την άλλη, οι απογευματινές βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του.

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, οι βοριάδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα, με την έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, με τις μέγιστες τιμές στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα να κυμαίνονται από 36 έως 38 βαθμούς. Η ζέστη θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στη Δυτική Ελλάδα, ενώ το απόγευμα αναμένονται τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία και τη δυτική ηπειρωτική χώρα.

Περισσότερες καταιγίδες την Τετάρτη

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η αστάθεια θα ενταθεί και θα επηρεάσει μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας. Απογευματινοί όμβροι και καταιγίδες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά Ελλάδα και την ορεινή Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ στα δυτικά και 5-6 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Κομβική μέρα είναι η Πέμπτη όπου η απογευματινή αστάθεια στην ηπειρωτική Ελλάδα θα ενταθεί περαιτέρω, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, λίγες πρόσκαιρες βροχές αναμένονται στη βορειοανατολική Ελλάδα, την ανατολική και νοτιοανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια θα ενισχυθούν και θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή υποχώρηση. Έτσι, το πρώτο τετραήμερο του Σεπτεμβρίου αναμένεται να κινηθεί σε δύο ταχύτητες ήτοι ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες στην αρχή, αλλά σταδιακή ενίσχυση της αστάθειας, περισσότερες καταιγίδες και μικρή αποκλιμάκωση του υδραργύρου στη συνέχεια.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη παραμένει ευνοϊκή για τη διατήρηση του βόρειου ρεύματος στη χώρα μας και την Τρίτη (1/9), με μέγιστη ένταση 6 μποφόρ στην περιοχή του Αιγαίου. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, για μια ακόμα μέρα στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα οι μέγιστες τιμές της θα κυμανθούν από 36 ως 38 βαθμούς, με συνέπεια η ζέστη να είναι και πάλι αισθητή ιδιαίτερα στη Δ. Ελλάδα. Την εικόνα του καιρού συμπληρώνουν οι τοπικοί όμβροι και οι σποραδικές καταιγίδες που θα εκδηλωθούν το απόγευμα κυρίως στη Μακεδονία και στη δυτική ηπειρωτική χώρα.

Την Τετάρτη (2/9), οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση απογευματινών όμβρων και καταιγίδων στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά Ελλάδα και την ορεινή Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

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Την Πέμπτη (3/9), η απογευματινή αστάθεια στην ηπειρωτική Ελλάδα θα ενταθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Την Παρασκευή (4/9), λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη ΒΑ Ελλάδα, την Α-ΝΑ Θεσσαλία, την Α. Στερεά-Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια θα φθάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.