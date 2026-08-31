Στις 31 Αυγούστου του 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε μαζί με τον τότε σύντροφό της, Ντόντι Αλ Φαγέντ, και τον οδηγό τους, Χένρι Πολ. Όσα γνωρίζουμε 29 χρόνια μετά από το μοιραίο δυστύχημα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα πέθανε στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου του 1997, σε ηλικία μόλις 36 ετών, και σήμερα συμπληρώνονται 29 χρόνια από το μοιραίο δυστύχημα που της κόστισε τη ζωή.

Αν και έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε πρόωρα, η Νταϊάνα παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες παγκοσμίως, με το έργο της και τις δράσεις τις να είναι ευρέως γνωστές.

Υπήρξε μέλος της βασιλικής οικογένειας και μητέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, ενώ μετά το διαζύγιό της από τον βασιλιά Κάρολο, προς το τέλος της ζωής της, διατηρούσε σχέση με τον δισεκατομμυριούχο Ντόνι Αλ Φαγέντ.

Πού βρισκόταν η Νταϊάνα την ημέρα που έφυγε από τη ζωή

Το καλοκαίρι του 1997, η Νταϊάνα βρισκόταν στην Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι, απολαμβάνοντας στιγμές στο πλευρό του συντρόφου της.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην σήραγγα Pont de l'Alma του Παρισιού στις 4:00 τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου.

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Η σύγκρουση οδήγησε σε ακαριαίο θάνατο τους δύο άνδρες, τον οδηγό της Νταϊάνα, Ανρί και του συντρόφου της, ενώ η πριγκίπισσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τον θάνατό της να σημειώνεται στις 4:00 το πρωί.

Πώς πέθανε η Νταϊάνα

Η Νταϊάνα πέθανε στο Παρίσι μετά από διακοπές με τους γιους της στο Σεν Τροπέ.

Στη συνέχεια, η Νταϊάνα και ο Ντόντι ταξίδεψαν στη γαλλική πόλη με ιδιωτικό τζετ που ανήκε στον πατέρα του Ντόντι και διέμεναν σε ξενοδοχείο της οικογενείας του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά και τα δημοσιεύματα της people.com, η Νταϊάνα και ο Ντόντι επέστρεφαν από νυχτερινή τους έξοδο, όταν αντιλήφθηκαν παπαράτσι να ακολουθούν το αυτοκίνητό τους.

Ο οδηγός τους, στην προσπάθειά του να αποφύγει τους φωτογράφους έστριψε σε μία σήραγγα δίπλα στον Σηκουάνα, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος. Ο ίδιος, βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Οι δύο άνδρες έφυγαν από τη ζωή, ενώ η πριγκίπισσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για να την επαναφέρουν.

Ποια ήταν τα τελευταία λόγια της Νταϊάνα

Σχεδόν 20 χρόνια μετά τον θάνατό της, το 2017 ο πυροσβέστης Χαβιέ Γκουρμελόν, αποκάλυψε τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα, λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Ο ίδιος, είχε μιλήσει στην εφημερίδα The Sun και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της people.com, ήταν εκείνος που της παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Ο Γκουρμελόν, περιέγραψε τότε ότι η πριγκίπισσα ανέκτησε για λίγο τις αισθήσεις της και ρώτησε: «Θεέ μου, τι συνέβη;».

Οι επόμενες μέρες μετά τον θάνατό της και οι αντιδράσεις του κόσμου

Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της Νταϊάνα δεν άργησε να κάνει τον γύρω του κόσμου, προκαλώντας αναστάτωση και συγκίνηση στο ευρύ κοινό.

Τότε, χιλιάδες κόσμος είχε συγκεντρωθεί έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, αφήνοντας λουλούδια και σημειώματα στη μνήμη της και αποτίοντας φόρο τιμής στην εκλιπούσα.

Η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1997, σχεδόν μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της, ενώ στην εξόδιο ακολουθία παραβρέθηκε η βασιλική οικογένεια, πολιτικοί, διασημότητες και χιλιάδες πολίτες.