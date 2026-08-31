Ο Χακάν Φιντάν παρουσίασε τη «Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας» Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, τονίζοντας ότι στόχος είναι η περιφερειακή σταθερότητα.

«Η επίσημη ονομασία της συμμαχίας μας είναι Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, παρουσιάζοντας από την Κωνσταντινούπολη το νέο αμυντικό σχήμα Τουρκίας, Σαουηδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι στόχος της νέας συμμαχίας είναι η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν στρέφεται εναντίον κάποιου συγκεκριμένου κράτους.

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Όπως ανέφερε, η συμμαχία θα είναι ανοιχτή σε χώρες που σέβονται την κυριαρχία, τις θεμελιώδεις αρχές και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών της περιοχής. Παράλληλα, ο Φιντάν τόνισε ότι η συμφωνία έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

Ο Φιντάν άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της συμμαχίας, με την Αίγυπτο να βρίσκεται μεταξύ των χωρών που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο μέλλον. Ωστόσο, όπως εξήγησε, θα πρέπει προηγουμένως να καθοριστούν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης.

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Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό, η στενότερη συνεργασία των χωρών της περιοχής δεν έχει μόνο αμυντική διάσταση. Η ενίσχυση της σταθερότητας, υποστήριξε, μπορεί να περιορίσει τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη.

Η νέα «Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας» σηματοδοτεί έτσι την προσπάθεια Άγκυρας, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο περιφερειακής αμυντικής συνεργασίας, με την προοπτική να αποκτήσει στο μέλλον και νέα μέλη.

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