«Χρειαζόμαστε άμεσα νέα εθνική πυξίδα στα ελληνοτουρκικά, στο πλαίσιο μίας νέας στρατηγικής», αναφέρει ο Τομέας Εξωτερικών της ΕΛΑΣ.

«Η σημερινή συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, επιβεβαιώνει ότι η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη κινείται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό στα ελληνοτουρκικά, εκθέτοντας έτσι την χώρα σε κινδύνους και σοβαρές προκλήσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Εξωτερικών της ΕΛΑΣ.

«Πρώτον, είναι απαράδεκτο ο κ Γεραπετρίτης στην ερώτηση γιατί δεν αξιοποιείται η απειλή ευρωπαϊκών κυρώσεων έναντι της Τουρκίας- που εξασφαλίστηκαν το 2018-2019 σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία- να απαντάει «έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και ιδίως των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά». Μας θύμισε όλους ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν αξιοποιήθηκαν από τον κ Μητσοτάκη ούτε με την κρίση του Oruc Reis, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο με τον τότε Αναπληρωτής ΥΠΕΞ, κ. Βαρβιτσιώτης να δηλώνει ότι δεν αποτελεί "στρατηγική προτεραιότητα"», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Δεύτερον, ο κ Γεραπετρίτης επαναλαμβάνει ότι η περίοδος των ήρεμων νερών «έδωσε την ευκαιρία να ενισχυθούν καθοριστικά οι Ένοπλες Δυνάμεις», ενώ είναι σαφές σε όλους ότι η αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων δεν συνδέεται και δεν συνδέθηκε ποτέ στην ιστορία, από καμία ελληνική κυβέρνηση, με την ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αξιοποίηση της περιόδου των ήρεμων νερών αν υπήρχε γεωπολιτική και διπλωματική αναβάθμιση της Ελλάδας. Ωστόσο, όχι μόνο δεν έγινε αυτό- πάρα την πολιτική του δεδομένου κράτους-πελάτη του κ Μητσοτάκη που "τα δίνει όλα χωρίς όρους"- αλλά είδαμε τη ραγδαία αναβάθμιση της Τουρκίας με αποκορύφωμα τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τη Συμφωνία της Μέκκας. Μπήκαμε σε περίοδο που τα περιφερειακά σχήματα διαμορφώνονται από την Τουρκία και όχι την Ελλάδα.

Επίσης, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αξιοποίηση της περιόδου ήρεμων νερών αν η Κυβέρνηση είχε καταφέρει να δεσμεύσει την Τουρκία σε ένα ουσιαστικό διάλογο με κόκκινες γραμμές και ορίζοντα τη Χάγη. Ούτε αυτό έγινε χωρίς ο κ Γερπατερίτης να απαντάει γιατί. Διεκόπησαν -λανθασμένα- τόσο οι διερευνητικές όσο και οι συνομιλίες ΥΠΕΞ που τις αντικατέστησαν με στόχο την οριοθέτηση ΑΟΖ υφαλοκρηπίδας. Αντ’ αυτού ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ότι «η Διακήρυξη των Αθηνών είναι ένας μηχανισμός δομημένου διαλόγου για την αποσυμπίεση των κρίσεων». Σε ποιο θετικό αποτέλεσμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μας οδήγησε αυτός ο μηχανισμός; Ποιες κρίσεις αποσυμπιέσθηκαν; Η Κάσος και ο τερματισμός των εργασιών για ηλεκτρικό καλώδιο; Οι τουρκικές προκλήσεις με τα θαλάσσια πάρκα; Η επανάληψη των παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου μας; Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδεχθεί η αποτυχία της να δεσμεύσει την Άγκυρα σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, είχε ως αποτέλεσμα η Τουρκία να επικαλεσθεί τα «ήρεμα νερά» και τον «δομημένο διάλογο» για να ισχυροποιηθεί και σήμερα, αποθρασυσμένη, να επανέλθει στις προκλήσεις.

Τέλος, ο κ Γεραπετρίτης επισημαίνει για μια ακόμη φορά ότι "δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για το ηλεκτρικό καλώδιο" χωρίς να απαντάει αν θα υπάρξει ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία όπως διέρρευσε στον φιλοκυβερνητικό τύπο».

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Καταλήγοντας ο Τομέας Εξωτερικών της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει: «Χρειαζόμαστε άμεσα νέα εθνική πυξίδα στα ελληνοτουρκικά, στο πλαίσιο μίας νέας στρατηγικής. Με την αξιοποίηση των ευρωτουρκικών σχέσεων και την δυνατότητα επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων για δέσμευση της Τουρκίας σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, με την επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών, την επαναφορά της παραδοσιακής πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, αλλά και με την προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Και αυτήν την στρατηγική δεν μπορεί να την υπηρετήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία εργαλειοποίησε τα εθνικά θέματα για μικροκομματικούς σκοπούς».