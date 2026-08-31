«Ο Γιώργος Φλωρίδης είπε το συντομότερο, πλην εξαιρετικά επιτυχημένο, ανέκδοτο: ότι το σύστημα πολεμάει τον Μητσοτάκη», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Ανακοίνωση με αφορμή τα όσα είπε σήμερα, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Φλωρίδης εξέδωσε η ΕΛΑΣ. «Ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός που απορύθμισε πλήρως τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και κατακρήμνισε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτή, ταγμένος στρατιώτης με τη γαλάζια πλέον στολή του, επανέλαβε το συντομότερο, πλην εξαιρετικά επιτυχημένο, ανέκδοτο: ότι το σύστημα πολεμάει τον Μητσοτάκη. Παίζει τα ρέστα του, είπε, προκειμένου «να τον φάνε».

Εκτιμούμε δεόντως το χιούμορ του υπουργού και θα βελτιωνόταν το αστείο αν κατονόμαζε ποιοι αποτελούν αυτό το «σύστημα». Ποιους δεν «προσκύνησε» -όπως άφησε να εννοηθεί- ο Μητσοτάκης και πώς εξασφάλισε την πρωτοφανή προστασία και μιντιακή υπεροπλία που διαθέτει;», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και καταλήγει:

«Του προτείνουμε δε, να στείλει το ανέκδοτο μεταφρασμένο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που κάνει υπερωρίες ερευνώντας ακριβώς αυτές τις «εχθρικές σχέσεις» του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του με ισχυρά συμφέροντα».