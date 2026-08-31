Περισσότερες από 35 εγκαταστάσεις του εκδοτικού και τυπογραφικού κλάδου έχουν πληγεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ρωσικές επιθέσεις σε τυπογραφεία και εκδοτικούς οίκους σε ολόκληρη την Ουκρανία έχουν καταστρέψει περίπου 12 εκατομμύρια βιβλία, την ώρα που η χώρα ετοιμάζεται για τη νέα σχολική χρονιά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι επιθέσεις έκαναν στάχτη περίπου το ένα τρίτο των βιβλίων που τυπώθηκαν στη χώρα από τις αρχές του έτους.

Το τελευταίο πλήγμα σημειώθηκε σε τυπογραφείο στα περίχωρα του Κιέβου, το οποίο χτυπήθηκε τη νύχτα από ρωσικό πύραυλο, ενώ η παραγωγή είχε αυξηθεί ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Στόχος ήταν η παραγωγή περίπου 1,3 εκατομμυρίων βιβλίων, δηλαδή σχεδόν το 10% των σχολικών βιβλίων της Ουκρανίας.

Περισσότερες από 35 εγκαταστάσεις του εκδοτικού και τυπογραφικού κλάδου έχουν πληγεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η εμπορική διευθύντρια της εκδοτικής εταιρείας Konvi, Βικτόρια Χαϊντάι, υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είναι σκόπιμες και μέρος της προσπάθειας της Ρωσίας να πλήξει την ουκρανική εθνική ταυτότητα. Όπως ανέφερε, αρκετοί από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους έχουν χάσει τις αποθήκες logistics τους, όπου φυλάσσονταν μεγάλες ποσότητες βιβλίων.

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«Τους τελευταίους δύο μήνες, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους έχουν χάσει τις αποθήκες logistics τους, όπου φυλάσσονταν τεράστιες ποσότητες βιβλίων. Οι Ρώσοι καταστρέφουν επίσης τυπογραφεία, σε μια προσπάθεια να διαγράψουν την Ουκρανία ως έθνος. Όμως, ειλικρινά, δεν θα τα καταφέρουν», τόνισε.

Στο στόχαστρο και η πολιτιστική κληρονομιά

Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί μουσεία, γκαλερί, κινηματογραφικά στούντιο, βιβλιοθήκες και όπερες. Στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, σημαντικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας, επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε μεγάλο τμήμα της στέγης του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται στα 11,2 εκατομμύρια δολάρια και οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν δύο χρόνια. Τα θρησκευτικά κειμήλια είχαν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Η UNESCO έχει εντάξει τη Λαύρα στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς και από το 2023 στον κατάλογο των μνημείων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο γενικός διευθυντής της UNESCO, Χάλεντ Ελ-Ενάνι, καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον πολιτιστικών μνημείων και αγαθών που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο.

Η υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας, Τατιάνα Μπερεζνά, δήλωσε ότι η πολιτιστική διάσταση του πολέμου δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη στρατιωτική. Σύμφωνα με την ίδια, η Ρωσία έχει πλήξει περισσότερα από 1.900 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και πάνω από 2.000 πολιτιστικούς φορείς.

Η Ουκρανία στρέφεται πλέον στην ψηφιοποίηση βιβλίων και έργων τέχνης, προκειμένου να διασώσει την πολιτιστική της κληρονομιά και να διασφαλίσει ότι οι μαθητές θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιτίθεται σκόπιμα σε αμάχους και πολιτικές υποδομές.

Με πληροφορίες από BBC