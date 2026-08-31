Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν στα εγκαίνια της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το οικονομικό επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες ενός πακέτου παρεμβάσεων που αφορά κυρίως τους συνταξιούχους, αλλά και τους μισθωτούς και τις επιχειρήσεις.

Η φετινή ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία, καθώς πρόκειται για την τελευταία της παρούσας κυβερνητικής θητείας, ακόμη και στην περίπτωση που οι επόμενες εκλογές πραγματοποιηθούν στο τέλος της συνταγματικής περιόδου. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις προσδοκίες για ένα ενδεχομένως γενναιόδωρο πακέτο παροχών και ελαφρύνσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνταξιούχοι. Η αύξηση των συντάξεων για το 2027 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6%, έναντι 2,4% που είχε αρχικά προβλεφθεί, λόγω των νεότερων δεδομένων για τον πληθωρισμό. Η αύξηση θα πιστωθεί τον Δεκέμβριο του 2026, με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027, και θα αφορά περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχους.

Σε ετήσια βάση, η αύξηση μεταφράζεται σε περίπου 150 ευρώ για σύνταξη 500 ευρώ, 389 ευρώ για σύνταξη 1.250 ευρώ και έως περίπου 833 ευρώ για συντάξεις της τάξης των 2.700 ευρώ, πριν από τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις.

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Από το 2027 περίπου 670.000 συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς θα λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση της σύνταξής τους. Το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να εμφανίζεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, χωρίς όμως να αυξάνεται στο μέλλον.

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Παράλληλα, τον Νοέμβριο αναμένεται η καταβολή του διευρυμένου μόνιμου επιδόματος προς συνταξιούχους και δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ. Το ποσό εξετάζεται να αυξηθεί στα 300 ή ακόμη και στα 400 ευρώ, από 250 ευρώ πέρυσι, ενώ με τις αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια εκτιμάται ότι θα προστεθούν περίπου 420.000 νέοι δικαιούχοι.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις που θα περιορίσουν την επιβάρυνση περίπου 400.000 συνταξιούχων με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές στα κλιμάκια της ΕΑΣ, αλλά και το ενδεχόμενο κατάργησης της εισφοράς στις επικουρικές συντάξεις.

Σημαντική παρέμβαση αναμένεται και στο μέτωπο των ασφαλιστικών εισφορών. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει νέα μείωση από τον Ιανουάριο του 2027, η οποία θα αφορά συνολικά μισή ποσοστιαία μονάδα. Η μείωση θα μοιραστεί μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων: 0,25 ποσοστιαία μονάδα θα αφορά τις εργοδοτικές εισφορές και 0,25 μονάδα τις εισφορές των εργαζομένων.

Η νέα παρέμβαση έρχεται ως συνέχεια των μειώσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αναμένεται να μειώσει περαιτέρω το μη μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα προσφέρει ένα μικρό πρόσθετο όφελος στο καθαρό εισόδημα των εργαζομένων.

Η μείωση δεν αναμένεται να αφορά τις αμιγώς συνταξιοδοτικές εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Το βάρος της παρέμβασης θα προέλθει από εισφορές που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και συγκεκριμένους κλάδους της ΔΥΠΑ, όπως οι εισφορές για την κατάρτιση. Παράλληλα, δεν προβλέπεται αλλαγή στην εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας, η οποία ανέρχεται σε 1,2%.

Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι η απώλεια εσόδων μπορεί να απορροφηθεί από τη δυναμική της αγοράς εργασίας, την αύξηση των μισθών και την ενίσχυση των ασφαλιστέων αποδοχών. Ήδη η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,5% από την 1η Απριλίου ενισχύει τα έσοδα του ΕΦΚΑ, καθώς η άνοδος των αμοιβών διευρύνει τη βάση πάνω στην οποία υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.