Με βάση τον εκλογικό νόμο που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση το 2019 και που ισχύει σήμερα για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης δεν αρκεί το ποσοστό που θα λάβει το πρώτο κόμμα αλλά είναι και σε συνάρτηση με το αθροιστικό ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.

Για παράδειγμα, εάν το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής φτάνει το 15%, τότε η αυτοδυναμία μπορεί και να ολοκληρωθεί με 36%.

Αν το ποσοστό των κομμάτων που δεν πιάσει το 3% αθροίζεται στο 10% τότε για αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα χρειάζεται περίπου 37,5%, ενώ αν αθροίζεται στο 8% χρειάζεται για την αυτοδυναμία περίπου 38%. Και αν το ποσοστό των κομμάτων που μένει εκτός Βουλής ανέρχεται μόλις στο 5% τότε η αυτοδυναμία επιτυγχάνεται -πάντα με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο- με περίπου 39%.

Αυτή τη στιγμή βεβαίως αυτοδυναμία δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Τα ποσοστά των κομμάτων ωστόσο όπως και οι συσχετισμοί που θα προκύψουν θα επηρεάσουν καθοριστικά τις προοπτικές των κομμάτων σε δεύτερες εκλογές εφόσον στις πρώτες δεν σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας.

Ζητούμενο λοιπόν στις προσεχείς εκλογές δεν είναι μόνο το ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία που αυτή η στιγμή τουλάχιστον δείχνει καθαρά (και δεν αμφισβητείται από κανέναν) πως είναι πρώτο κόμμα, αλλά και πόσα κόμματα και με τι ποσοστό που θα μείνουν εκτός Βουλής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αυτή τη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα για το ποσοστό των κομμάτων που ενδέχεται να μείνουν εκτός Βουλής είναι απολύτως ανοιχτό, καθώς ουκ ολίγα κόμματα βρίσκονται με βάση τις δημοσκοπήσεις στο όριο του 3%!

Ποια είναι τα κόμματα αυτά;

-Ο ΣΥΡΙΖΑ που θα παλέψει να ανατρέψει την κατάσταση προκειμένου να πετύχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ αν δεν πετύχει θα είναι στο όριο του 3%. Το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αφενός θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βουλής με ένα ποσοστό κοντά στο 3%, ταυτόχρονα όμως θέλει και με υψηλότερο ποσοστό εντός του Βουλή για να μην κόψει ποσοστό από την ΕΛΑΣ της Αλέξης Τσίπρα!

-Το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη που στις μετρήσεις του τελευταίου διαστήματος πριν τις καλοκαιρινές διακοπές έδειχνε να φλερτάρει με το 3%. Πολλά θα εξαρτηθούν για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του ΜέΡΑ25 και από το εάν θα κατορθώσει να συνεργαστεί με τη Νέα Αριστερά που αυτόνομο δεν έχει καμία ελπίδα να πετύχει ακόμα και το όριο του 1,5% που δίνει στα κόμματα μια στοιχειώδη οικονομική κρατική επιχορήγηση. Ο Γ. Ο Βαρουφάκης θέλει τη συνεργασία με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και άλλα στελέχη κυρίως της Νεολαίας της ΝεΑΡ, αλλά όχι στελέχη της που συμμετείχαν ως υπουργοί στην κυβέρνηση Τσίπρα που υπέγραψαν και εφάρμοσαν το τρίτο μνημόνιο, με πρώτον απ' όλους την Ευκλείδη Τσακαλώτο που τον αντικατέστησε και στη θέση του υπουργού Οικονομικών!

-Η Νίκη του Δημήτρη Νατσιού, σύμφωνα πάντα με τις τωρινές μετρήσεις, δεν έχει καμία πιθανότητα εισόδου στη Βουλή, ενώ είναι φανερό πως δεν εμφανίζει τη δυναμική που είχε την περίοδο των ευρωεκλογών και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Δεν πρέπει μάλιστα να αποκλείσουμε πως τα συγκεκριμένα κόμματα να επιδιώξουν σε μετέπειτα χρόνο συνεργασίες με άλλα κόμματα, καθώς θα τα επηρεάσει και το κόμμα Σαμαρά.

-Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώνεται και σε δυο άλλα κόμματα που μέχρι το καλοκαίρι έδειχναν την ακριβώς αντίθετη εικόνα και όχι πως θα κινδύνευαν να μείνουν εκτός Βουλής: Πρώτον, η Πλεύση Ελευθερίας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να θεωρεί πάντως πως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αντικειμενικές ως προς το κόμμα της. Και δεύτερον και ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως αξιόπιστοι πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν πως εκτός Βουλής μπορεί να μείνει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού που μέχρι την ίδρυσή της και το πρώτο διάστημα μετά από αυτή έδειχνε πως συγκέντρωσε ένα εντυπωσιακό ποσοστό.

Όπως όλα δείχνουν εντός Βουλής θα είναι με βεβαιότητα ΝΔ, ΕΛ.Α.Σ., ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και ΚΚΕ και βεβαίως και το κόμμα Σαμαρά που αναμένεται να ιδρυθεί το επόμενο διάστημα.