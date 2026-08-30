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Ξεκίνησαν μετρήσεις και για τις εκλογικές περιφέρειες.

Μαζί με τους κατοίκους που επιστρέφουν στις πόλεις τους από τις διακοπές, επιστρέφουν και οι ...δημοσκοπήσεις.

Η Prorata, πχ, πραγματοποιεί μέτρηση εφόλης της ύλης, χωρίς να γνωρίζουμε τον εντολέα.

Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει και οι μετρήσεις για τις περιφέρειες καθώς οι υποψήφιοι βουλευτές που τις παραγγέλλουν θέλουν να δουν πού βρίσκονται.

Τόσα τα κόμματά τους στην περιφέρειά τους όσο και οι ίδιοι στην προτίμηση των ψηφοφόρων των κομμάτων τους.

Οι μετρήσεις πάντως στην ουσία θα ξεκινήσουν μετά τη ΔΕΘ.

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Β.Σκ.