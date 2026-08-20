Οι εν λόγω 20 εταιρείες συστάθηκαν χθες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους.

Στο «ραντάρ» των ελεγκτικών αρχών μπαίνει μια ασυνήθιστη υπόθεση μαζικών εταιρικών συστάσεων, η οποία παρουσιάζει σειρά κοινών χαρακτηριστικών και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διασταυρώσεων.

Μέσα σε μόλις μία ημέρα συστάθηκαν 20 μονοπρόσωπες εταιρείες από αλλοδαπούς υπηκόους, με τις σχετικές εγγραφές να εμφανίζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες ως προς τον εταιρικό τύπο, το κεφάλαιο, το αντικείμενο δραστηριότητας αλλά και ορισμένα από τα δηλωμένα στοιχεία επικοινωνίας.

Οι εν λόγω 20 εταιρείες συστάθηκαν χθες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους. Πρόκειται για μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, όλες με αλλοδαπούς μετόχους και διαχειριστές, που συστάθηκαν με εταιρικό κεφάλαιο 2.000 ευρώ η καθεμία και με έδρες σε διαφορετικές διευθύνσεις της Αθήνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αντικείμενο δραστηριότητας που δηλώνεται στις σχετικές εγγραφές. Σημαντικός αριθμός των νεοσύστατων επιχειρήσεων κινείται στον ευρύτερο κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο, με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, μονώσεις, στεγανώσεις, επιχρίσεις και άλλες οικοδομικές εργασίες.

Ομοιότητες μεταξύ των εταιρειών

Εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα δηλωμένα στοιχεία επικοινωνίας. Στις εταιρικές εγγραφές εντοπίζονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις με ασυνήθιστη μορφή, καθώς και τηλεφωνικοί αριθμοί που εμφανίζουν αξιοσημείωτες αριθμητικές ομοιότητες και όταν κάποιος τους καλεί προκύπτει πως δεν αντιστοιχούν σε συνδρομητή. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, έχει δηλωθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με domain το οποίο οπτικά παραπέμπει σε γνωστή υπηρεσία e-mail, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται με την πραγματική ονομασία της.

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Η υπόθεση έχει ενδιαφέρον υπό το πρίσμα των ερευνών που πραγματοποιούν οι φορολογικές και ελεγκτικές αρχές για κυκλώματα εικονικών τιμολογίων. Η ελεγκτική εμπειρία έχει δείξει ότι εταιρείες με περιορισμένη ή ανύπαρκτη πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιηθούν ως εταιρείες-«οχήματα» για τη διακίνηση φορολογικών στοιχείων, την εμφάνιση συναλλαγών που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα και τη δημιουργία αλυσίδων εικονικών συναλλαγών.

Το επόμενο βήμα για τις αρμόδιες αρχές είναι η διασταύρωση της πραγματικής δραστηριότητας των εταιρειών, των προσώπων που βρίσκονται πίσω από αυτές, των δηλωμένων εδρών και στοιχείων επικοινωνίας, καθώς και των συναλλαγών που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσουν. Εκεί θα κριθεί εάν πρόκειται για ένα ακόμη κύκλωμα εικονικών τιμολογίων όπως αυτά που έχει πρόσφατα εξαρθρώσει η ΑΑΔΕ.