Μέχρι σήμερα έχουν λάβει την ενίσχυση συνολικά 68.000 δικαιούχοι.

Στην καταβολή συνολικού ποσού 14,6 εκατ. ευρώ σε 34.200 δικαιούχους προχώρησε η ΑΑΔΕ, ολοκληρώνοντας τις πληρωμές της τρίτης περιόδου για την ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επιβαρύνθηκαν από την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων.

Η τρίτη περίοδος της ενίσχυσης αφορά παραστατικά αγοράς λιπασμάτων που εκδόθηκαν από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη περίοδο υποβλήθηκαν από τις 7 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Δικαίωμα υποβολής είχαν οι δικαιούχοι που είχαν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Στα 34 εκατ. ευρώ οι συνολικές πληρωμές

Με την ολοκλήρωση και της τρίτης περιόδου, οι συνολικές πληρωμές για την ενίσχυση λόγω του αυξημένου κόστους λιπασμάτων ανέρχονται πλέον σε 34 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει την ενίσχυση συνολικά 68.000 δικαιούχοι, στο πλαίσιο του μέτρου στήριξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων απέναντι στις αυξημένες δαπάνες για λιπάσματα.