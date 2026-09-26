Παράλληλα, η Αθήνα έχει θέσει σε Eurogroup και Ecofin το ζήτημα της προσωρινής μείωσης του ΕΦΚ, ζητώντας δημοσιονομική εξαίρεση.

Πρόσθετο πακέτο ενεργειακής στήριξης έως 200 εκατ. ευρώ προετοιμάζει η κυβέρνηση για τον χειμώνα, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου. Η νέα παρέμβαση θα προστεθεί στα περίπου 800 εκατ. ευρώ των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, ανεβάζοντας δυνητικά τη συνολική στήριξη στο 1 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται το diesel κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ εξετάζονται συνδυαστικά κρατικές ενισχύσεις, συμμετοχή των διυλιστηρίων και, υπό προϋποθέσεις, προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Οι παρεμβάσεις στα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση καθυστερεί να οριστικοποιήσει το ύψος των μέτρων, επιδιώκοντας να έχει σαφέστερη εικόνα για τις διεθνείς τιμές πριν δεσμεύσει πρόσθετους δημοσιονομικούς πόρους.

Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει μονομερή κίνηση

Προτεραιότητα αποτελεί το diesel, καθώς η τιμή του επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές και συνολικά την παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα. Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο θέρμανσης στόχος είναι η διάθεσή του να ξεκινήσει σε ανεκτά επίπεδα. Στις συζητήσεις με τα διυλιστήρια εξετάζεται συνεισφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή στην αντλία στην περιοχή των 1,50-1,60 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη βρίσκεται χαμηλότερα στη λίστα των προτεραιοτήτων και θα στηριχθεί εφόσον παραμείνει διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο.

Παράλληλα, η Αθήνα έχει θέσει σε Eurogroup και Ecofin το ζήτημα της προσωρινής μείωσης του ΕΦΚ, ζητώντας δημοσιονομική εξαίρεση. Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει μονομερή κίνηση, καθώς οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη προσμετράται στις ευρωπαϊκές οροφές καθαρών δαπανών.

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Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η διατήρηση αυξημένων ταμειακών εφεδρειών. Για τον λόγο αυτό δεν προκρίνεται, στην παρούσα φάση, νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους, καθώς η κυβέρνηση θέλει να διαθέτει πόρους εάν η ενεργειακή κρίση επιδεινωθεί.