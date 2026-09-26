Ψέματα ότι η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους - Οι έμμεσοι φόροι κατασπαράζουν το λαϊκό εισόδημα!

Κρατείστε τα νούμερα από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

-Το πρώτο οκτάμηνο το Δημόσιο εισέπραξε 20,544 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ.

-Το ποσό αυτό ξεπερνά τους στόχους του προύπολογισμού κατά 905 εκατ. ευρώ!

-Μέσω των φόρων αυτών επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων έναντι των προβλέψεων.

Εκτιμήσεις:

-Ο ΦΠΑ και ο κάθε έμμεσος φόρος είναι οι πιο άδικοι φόροι, καθώς είναι οι ίδιοι τόσο για τον άνεργο και τον συνταξιούχο όσο και για τον βιομήχανο, τον τραπεζίτη και τον εφοπλιστή!

-Σύμφωνα με τα στοιχεία τα υψηλότερα έσοδα από τον ΦΠΑ εισπράττονται από το δημόσιο όχι γιατί οι πολίτες αγοράζουν περισσότερα προίόντα αλλά γιατί υπάρχει κατακόρυφη αύξηση των τιμών.

-Η κυβέρνηση ψεύδεται όταν προπαγανδίζει ότι δεν αυξάνει τους φόρους. Η αύξηση των εισπράξεων από τον ΦΠΑ δείχνει πως και οι φόροι αυξάνονται και πως τους πληρώνουν περεισσότερο οι πλέον φτωχοί!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Οι έμμεσοι φόροι, από τους υψηλότερους αν όχι οι υψηλότεροι στην Ευρώπη, κατασπαράζουν το λαϊκό εισόδημα.

-Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω των εισπράξεων από τον ΦΠΑ επιστρέφει ένα μέρος των εσόδων με επιδόματα στα λαϊκά στρώματα για ψηφοθηρικούς σκοπούς. Για να πάρει ψήφους στις εκλογές.