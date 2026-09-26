Κρατείστε τα νούμερα από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού:
-Το πρώτο οκτάμηνο το Δημόσιο εισέπραξε 20,544 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ.
-Το ποσό αυτό ξεπερνά τους στόχους του προύπολογισμού κατά 905 εκατ. ευρώ!
-Μέσω των φόρων αυτών επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων έναντι των προβλέψεων.
Εκτιμήσεις:
-Ο ΦΠΑ και ο κάθε έμμεσος φόρος είναι οι πιο άδικοι φόροι, καθώς είναι οι ίδιοι τόσο για τον άνεργο και τον συνταξιούχο όσο και για τον βιομήχανο, τον τραπεζίτη και τον εφοπλιστή!
-Σύμφωνα με τα στοιχεία τα υψηλότερα έσοδα από τον ΦΠΑ εισπράττονται από το δημόσιο όχι γιατί οι πολίτες αγοράζουν περισσότερα προίόντα αλλά γιατί υπάρχει κατακόρυφη αύξηση των τιμών.
-Η κυβέρνηση ψεύδεται όταν προπαγανδίζει ότι δεν αυξάνει τους φόρους. Η αύξηση των εισπράξεων από τον ΦΠΑ δείχνει πως και οι φόροι αυξάνονται και πως τους πληρώνουν περεισσότερο οι πλέον φτωχοί!
-Οι έμμεσοι φόροι, από τους υψηλότερους αν όχι οι υψηλότεροι στην Ευρώπη, κατασπαράζουν το λαϊκό εισόδημα.
-Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω των εισπράξεων από τον ΦΠΑ επιστρέφει ένα μέρος των εσόδων με επιδόματα στα λαϊκά στρώματα για ψηφοθηρικούς σκοπούς. Για να πάρει ψήφους στις εκλογές.