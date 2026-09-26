Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το φθινοπωρινό σκηνικό θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα με τοπικές βροχές.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται να συνεχιστούν και σήμερα, Σάββατο (26/9), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται περίπου στους 22-26 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Η κακοκαιρία έφτασε και στην Αττική. Από το πρωί σημειώνονται βροχές σε πολλές περιοχές στα νότια και δυτικά του νομού. Πειραιάς, Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα, Βούλα και όλο το παραλιακό μέτωπο ξεκίνησε τη μέρα με βροχή.

Το φθινοπωρινό σκηνικό θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα με τοπικές βροχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dloyjsnvpi41?integrationId=40599y14juihe6ly}

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, προβλέπονται:

Σήμερα Σάββατο (26-09-2026)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, καθώς και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα βόρεια του Αιγαίου τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στα παραθαλάσσια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και τις βραδινές ώρες, πιθανώς τοπικά έντονες στην Εύβοια και τις Σποράδες.

Στα δυτικά και τα βόρεια πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Μόνο στα νοτιοανατολικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.