Λιγότερο από μισή ώρα διήρκεσε το ισχυρό μπουρίνι, που προκάλεσε πτώσεις κολώνων και ζημιές σε κατοικίες.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής (25/09) περιοχές του Φαναρίου στον δήμο Πάργας, με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση να προκαλούν ζημιές και διακοπές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Το μπουρίνι, που σύμφωνα με το epiruspost διήρκησε λιγότερο από μισή ώρα, ήταν αρκετό για να δημιουργήσει προβλήματα στα χωριά της περιοχής.

Στην Τσουκνίδα και σε άλλα χωριά, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις κολώνων και ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ χωριά να παραμένουν χωρίς ρεύμα. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν στην περιοχή για την αποκατάσταση των βλαβών και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

{https://www.tiktok.com/@epiruspost/video/7689523511299214614}

Ζημιές σε σπίτια στον Μεσοπόταμο

Ιδιαίτερα αισθητές ήταν οι συνέπειες της κακοκαιρίας και στον Μεσοπόταμο, όπου οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε στέγες σπιτιών

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Κεραμίδια παρασύρθηκαν από τις στέγες και κατέληξαν στο έδαφος, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσε το φαινόμενο, την ώρα που η βροχόπτωση συνεχίζεται.

Οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει πιο σαφής η συνολική έκταση των ζημιών που άφησε πίσω του το ισχυρό μπουρίνι.

Η Πολιτική Προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.