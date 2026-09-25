Οι συλληφθέντες είχαν βρεθεί ξανά στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας στις 12 Σεπτεμβρίου.

Στη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας, ηλικίας 36 και 30 ετών, προχώρησε η αστυνομία στην Καβάλα, καθώς σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (24/09) και συνελήφθη κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης. Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή (25/09), ο 30χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου και συνελήφθη.

Οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί ξανά στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε διακίνηση όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η διακίνηση φέρεται να είχε ως τελικό προορισμό την παράδοση του οπλισμού σε εγκληματική οργάνωση στην Τουρκία.

Οι νέες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά την έκδοση ενταλμάτων, τα οποία αντικατέστησαν τους περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί αρχικά στους δύο κατηγορούμενους.

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Μετά τη σύλληψή του, για τον 36χρονο αποφασίστηκε η μεταφορά του σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για τα περαιτέρω.

Η υπόθεση παραμένει στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακίνηση οπλισμού και τις διασυνδέσεις της υπόθεσης με εγκληματική οργάνωση στην Τουρκία.