Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

Χειροπέδες σε έναν 37χρονο πέρασε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Ο 37χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Είχε προηγηθεί έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασκηθείσα δίωξη συνδέεται με 9 αρχεία εικόνας, αποθηκευμένα σε «κλειδωμένο» ηλεκτρονικό φάκελο, που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.