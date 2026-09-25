Η ΠΟΕΙΑΤΑ ζητά την παρέμβαση του πρωθυπουργού, προκειμένου να επανεξεταστεί η πρόταση για αύξηση των κομίστρων κατά 12% σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αύξηση κατά 12% στα κόμιστρα των ταξί σε όλη τη χώρα ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), με επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, επικαλούμενη την άνοδο του λειτουργικού κόστους για τους επαγγελματίες του κλάδου. Η Ομοσπονδία έχει ήδη καταθέσει στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρόταση για μεσοσταθμική αναπροσαρμογή των κομίστρων κατά 12%, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αλλαγές δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων βιωσιμότητας των ταξί στην περιφέρεια και συνολικά στην επικράτεια.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί σε καύσιμα, ανταλλακτικά, ελαστικά, λιπαντικά, συντήρηση, επισκευές και ασφάλιση, με την ΠΟΕΙΑΤΑ να υποστηρίζει ότι το συνολικό κόστος λειτουργίας έχει επιβαρύνει σημαντικά τους επαγγελματίες.

Τι έχει ήδη αυξηθεί στα ταξί

Στις 16 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκαν αλλαγές στα κόμιστρα, οι οποίες αφορούν κυρίως τις προκαθορισμένες τιμές για τις διαδρομές από τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προς τα κέντρα των δύο πόλεων, καθώς και την ωριαία αναμονή. Στην Αθήνα, η προκαθορισμένη διαδρομή από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο αυξήθηκε από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Στη Θεσσαλονίκη, η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» προς το κέντρο αυξήθηκε από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή. Παράλληλα, η ωριαία αναμονή αυξήθηκε από 15 σε 20 ευρώ, ενώ η βασική ταρίφα και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ παρέμειναν αμετάβλητες.

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Ζητούν παρέμβαση Μητσοτάκη

Η ΠΟΕΙΑΤΑ αναγνωρίζει ότι μια νέα αύξηση θα επιβαρύνει το επιβατικό κοινό, υποστηρίζει όμως ότι χρειάζεται μια «λελογισμένη και ισορροπημένη παρέμβαση» για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου. Παράλληλα, κάνει ειδική αναφορά στους ιδιοκτήτες ταξί που πραγματοποιούν μεταφορές μαθητών, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι υφιστάμενες συμβάσεις δεν ανταποκρίνονται πλέον στο αυξημένο κόστος καυσίμων και λειτουργίας. Η Ομοσπονδία ζητά την παρέμβαση του πρωθυπουργού, προκειμένου να επανεξεταστεί μαζί με το υπουργείο Μεταφορών η πρόταση για αύξηση των κομίστρων σε πανελλαδικό επίπεδο.

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Η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί και Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.)

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.), εκπροσωπώντας χιλιάδες επαγγελματίες αυτοκινητιστές σε ολόκληρη τη χώρα, επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τη βιωσιμότητα του κλάδου και τη συνέχιση της παροχής αξιόπιστων και ασφαλών υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Ο κλάδος των Ταξί βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διαρκή και σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους. Η επιβάρυνση αφορά πρωτίστως το κόστος των καυσίμων, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο σχεδόν των απαραίτητων δαπανών για τη λειτουργία ενός Ταξί, όπως ανταλλακτικά, ελαστικά, λιπαντικά, συντήρηση και επισκευές οχημάτων, ασφάλιση, καθώς και το γενικότερο κόστος διατήρησης και λειτουργίας των οχημάτων.

Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών ταξί που μεταφέρουν μαθητές καθημερινά έχουν μείνει εγκλωβισμένοι σε συμβάσεις που δεν συνάδουν με τη σημερινή πραγματικότητα των υψηλών καυσίμων και των εξόδων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. έχει ήδη καταθέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο την πρότασή της για μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του κομίστρου της τάξεως του 12% και αντ’ αυτού έλαβε μια συγκεκριμένη αναπροσαρμογή που αφορά μόνο τη διόρθωση των σταθερών τιμών από και προς αεροδρόμιο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μια μικρή αύξηση στην αναμονή του ταξί, γεγονός που αγγίζει σε πολύ μικρό βαθμό μόνο τις 2 πόλεις και δεν διορθώνει το πρόβλημα βιωσιμότητας που έχουν όλα τα υπόλοιπα ταξί ανά την επικράτεια.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις και ότι κάθε μεταβολή στις τιμές των υπηρεσιών επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Για τον λόγο αυτό, η θέση μας δεν είναι μια απαίτηση που αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνει το επιβατικό κοινό.

Αντιθέτως, θεωρούμε ότι απαιτείται μια λελογισμένη και ισορροπημένη παρέμβαση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών Ταξί όσο και τη δυνατότητα των πολιτών να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Παράλληλα, η διατήρηση ενός βιώσιμου κλάδου Ταξί έχει ευρύτερη κοινωνική σημασία. Το Ταξί αποτελεί βασικό μέσο μετακίνησης για εκατομμύρια πολίτες, ιδίως για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, οικογένειες, επισκέπτες της χώρας, αλλά και για όσους δεν διαθέτουν ιδιωτικό όχημα ή δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η Πολιτεία έχει, συνεπώς, κάθε λόγο να διασφαλίσει ότι το επάγγελμα παραμένει οικονομικά βιώσιμο, ώστε να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες με ασφάλεια, επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση ώστε να επανεξεταστεί άμεσα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, η πρότασή μας για μια πραγματική αναπροσαρμογή των κομίστρων ταξί σε όλη τη χώρα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί δηλώνει παράλληλα την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε έναν ουσιαστικό διάλογο με την Πολιτεία, προκειμένου η όποια αναπροσαρμογή να πραγματοποιηθεί με τρόπο τεκμηριωμένο, κοινωνικά υπεύθυνο και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία.

Πιστεύουμε ότι μπορείτε και πρέπει να βρείτε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της βιωσιμότητας των επαγγελματιών του κλάδου και της προστασίας του επιβατικού κοινού.