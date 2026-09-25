Αντιλαμβανόμενος τις έντονες αντιδράσεις που προκαλεί η πρωτοβουλία αυτή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στους δικηγόρους οι οποίοι μιλούν ευθέως για στοχοποίησή τους, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, επιλέγει να μην παραστεί σε αυτήν.

Μόνο μέσα από το διάλογο και τη συνεννόηση μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της Δικαιοσύνης. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, με αφορμή την προγραμματισμένη ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την αντιμετώπιση των ακραίων συμπεριφορών των δικηγόρων απέναντι στους δικαστικούς λειτουργούς.

Αντίθετος στην πρωτοβουλία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Αντιλαμβανόμενος τις έντονες αντιδράσεις που προκαλεί η πρωτοβουλία αυτή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στους δικηγόρους οι οποίοι μιλούν ευθέως για στοχοποίησή τους, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, επιλέγει να μην παραστεί σε αυτήν. Όπως εξηγεί μάλιστα σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Άρειο Πάγο, βασική προτεραιότητα του κ. Λυμπερόπουλου, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του είναι η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και θεσμικής συνεργασίας μεταξύ δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων. Και όπως τονίζει θα παραμείνει σταθερός σε αυτή τη στάση του.

Σκοπός η εμπέδωση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας όλων των λειτουργών της Δικαιοσύνης

Αναλυτικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου και αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, « ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου από την ανάληψη των καθηκόντων του και εντός του πλαισίου της αρμοδιότητας του έχει θέσει ως προτεραιότητα την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και θεσμικής συνεργασίας μεταξύ Δικαστών, Εισαγγελέων και Δικηγόρων, στοιχείων μεταξύ των απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης της Χώρας. Η μέχρι σήμερα αποτίμηση της προσπάθειας αυτής καταγράφει ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, και για να μη δημιουργηθεί οποιαδήποτε αμφιβολία σε οποιονδήποτε θεσμικό παράγοντα της Δικαιοσύνης περί τυχόν υπαναχώρησης από τη θέση αυτή, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν θα παραστεί στην προγραμματισμένη την 6η Οκτωβρίου 2026 διεθνή ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει στις συναντήσεις του κατά τις επισκέψεις στα Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας, ότι ο διάλογος και η συνεννόηση είναι το μοναδικό εργαλείο διαχείρισης των προβλημάτων, που αναφύονται στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος»