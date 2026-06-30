Ουδεμία έκπληξη κρύβουν οι επιλογές του νέου προέδρου και του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Nέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ορίστηκε ο νυν αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Επίσης, νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τοποθετήθηκε ο νυν αντεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας.

Να σημειωθεί ότι σήμερα αποχωρούν από το δικαστικό σώμα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται.

Το χρονικό της προαναγγελθείσας επιλογής

Ουδεμία έκπληξη κρύβουν οι επιλογές του νέου προέδρου και του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα ονόματα του Παναγιώτη Λυμπερόπουλου και του Ευάγγελου Μπακέλα είχαν χαρακτηριστεί εδώ και καιρό ως τα απόλυτα φαβορί για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, δεν είχαν προσέλθει κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής, οι υπόλοιποι υποψήφιοι, εκφράζοντας μάλιστα τη δυσαρέσκειά τους κάποιοι από αυτούς με ιδιαίτερα αιχμηρές επιστολές. Τα «βέλη» τους συγκεντρώθηκαν κυρίως επιλογή του μέχρι σήμερα αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, καθώς θεωρήθηκε ως καθαρή «βουτιά» στην επετηρίδα.

Ωστόσο, τόσο ο κ. Λυμπερόπουλος όσο και ο κ. Μπακέλας είχαν εξασφαλίσει την πρωτιά από την έναρξη της διαδικασίας, καθώς επικράτησαν τόσο στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής αλλά και στην ψηφοφορία μεταξύ των συναδέλφων τους στον Άρειο Πάγο.

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Ειδικότερα, από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ο νυν αντιπρόεδρος – και εκπρόσωπος Τύπου – του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήρθε πρώτος με 15 ψήφους, ακολουθούμενος από τον Σωκράτη Πλαστήρα με 10 ψήφους, τον Παναγιώτη Βενιζελέα με 9 και τον Γεώργιο Σχοινοχωρίτη με 7 ψήφους.

Είχε προηγηθεί – για δεύτερη φορά – η έκφραση γνώμης των Ολομελειών των Δικαστηρίων όπου πάλι ο κ. Λυμπερόπουλος πρώτευσε στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε, λαμβάνοντας 58 ψήφους.

Το ίδιο και ο μέχρι σήμερα αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευ. Μπακέλας ο οποίος συγκέντρωσε από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής 17 ψήφους, με δεύτερο τον αδελφό του υπουργού, αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Βασίλη Φλωρίδη που πήρε 12 ψήφους και τρίτη, την επίσης αντεισαγγελέα Μαρία Γκανέ με 7 ψήφους.

Ο κ. Μπακέλας είχε καταγράψει πρωτιά και στις δύο κάλπες που ψήφισαν οι συνάδελφοί του (Ολομέλεια Αρείου Πάγου και Ολομέλεια Εισαγγελίας Αρείου Πάγου), λαμβάνοντας στην πρώτη, 70 ψήφους και στη δεύτερη, 18 ψήφους.

Ποιος είναι ο Π. Λυμπερόπουλος

Ο νέος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο οποίος θα διαδεχτεί την κ. Αναστασία Παπαδοπούλου, θα έχει μπροστά του τετραετή θητεία στο «τιμόνι» του Ανωτάτου Δικαστηρίου εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Σεπτέμβριο του 1993. Διαθέτει πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Νομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, καθώς και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων και Επιχειρήσεων (Public Management) από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Έχει υπηρετήσει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ το 2004 αποσπάστηκε στη διοίκηση δημόσιων οργανισμών και το 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Θεσσαλονίκη) μαθήματα Δικαστικού Management και Δεοντολογίας. Στον συνδικαλιστικό τομέα, υπήρξε μέλος του Δ.Σ., αναπληρωτής γενικός γραμματέας, αλλά και αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ), έχοντας συνολικά 18 έτη ενεργούς παρουσίας.

Ποιος είναι ο Ευ. Μπακέλας

Ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας που αναλαμβάνει τη νευραλγική θέση την οποία κατείχε μέχρι και σήμερα ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, που αποχωρεί και συνταξιοδοτείται. Ο κ. Μπακέλας εισήλθε στο εισαγγελικό σώμα τον Ιούνιο του 1991 και τον Ιούλιο του 2024 προήχθη στον βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον κλάδο Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Από το 2011 διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ενώ από το 2022 είναι βασικός διδάσκων στα μαθήματα της Ποινικής Δικονομίας, των Δικαστικών Αποφάσεων και Ζητημάτων Γενικού Ποινικού Δικαίου. Διαθέτει πλούσια συνδικαλιστική εμπειρία, έχοντας διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος από το 2018, ενώ υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Ένωσης για δύο θητείες (2021-2022 και 2025-2026) και ως Αντιπρόεδρος τις περιόδους 2018-2021 και 2024-2025.