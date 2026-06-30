Πλούσια η ατζέντα του σημερινού υπουργικού συμβουλίου.

Η επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου αποτελεί το σημαντικότερο θέμα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, που πραγματοποιείται σήμερα (11:00) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην αποτίμηση του έργου του πρώτου εξαμήνου του 2026 και παρουσιάζει τον σχεδιασμό της για το επόμενο διάστημα, με παρεμβάσεις που εκτείνονται από τη Δικαιοσύνη και το ασφαλιστικό έως τις αγροτικές ενισχύσεις, τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνική πολιτική.

Η σημερινή συνεδρίαση έχει έντονο μεταρρυθμιστικό «άρωμα». Ο αναλυτικός σχεδιασμός των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, που θα παρουσιαστεί από τον αντιπρόεδρο, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, θα εκτείνεται σε έναν… ορίζοντα ο οποίος έχει ως αιχμές τα επόμενα κυβερνητικά νομοσχέδια, αλλά και την υλοποίηση μεγάλων έργων και αλλαγών, την ίδια στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να εκπέμψει το μήνυμα της διατήρησης των παραγωγικών ρυθμών,

Στον κυβερνητικό κατάλογο του επόμενου εξαμήνου κυριαρχούν κινήσεις, όπως η υπαγωγή των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε-65, το εθνικό απολυτήριο, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ολοκλήρωση της επέκτασης του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αλλά και η προετοιμασία για το επόμενο κύμα των θετικών μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

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