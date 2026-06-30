Η επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου αποτελεί το σημαντικότερο θέμα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, που πραγματοποιείται σήμερα (11:00) στο Μέγαρο Μαξίμου.
Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην αποτίμηση του έργου του πρώτου εξαμήνου του 2026 και παρουσιάζει τον σχεδιασμό της για το επόμενο διάστημα, με παρεμβάσεις που εκτείνονται από τη Δικαιοσύνη και το ασφαλιστικό έως τις αγροτικές ενισχύσεις, τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνική πολιτική.
Η σημερινή συνεδρίαση έχει έντονο μεταρρυθμιστικό «άρωμα». Ο αναλυτικός σχεδιασμός των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, που θα παρουσιαστεί από τον αντιπρόεδρο, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, θα εκτείνεται σε έναν… ορίζοντα ο οποίος έχει ως αιχμές τα επόμενα κυβερνητικά νομοσχέδια, αλλά και την υλοποίηση μεγάλων έργων και αλλαγών, την ίδια στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να εκπέμψει το μήνυμα της διατήρησης των παραγωγικών ρυθμών,
Στον κυβερνητικό κατάλογο του επόμενου εξαμήνου κυριαρχούν κινήσεις, όπως η υπαγωγή των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε-65, το εθνικό απολυτήριο, τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ολοκλήρωση της επέκτασης του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αλλά και η προετοιμασία για το επόμενο κύμα των θετικών μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:
- Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026
- Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου 2026 – απολογισμό και επόμενα βήματα
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
- Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και την Υφυπουργό Άννα Ευθυμίου του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος
- Παρουσίαση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και την Υφυπουργό Έλενα Ράπτη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου
- Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
- Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.