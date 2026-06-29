«Η Ελλάδα δεν είναι χώρα που θέλει να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλει να ξεχάσει ανεπιστρεπτί», είπε ο Μητσοτάκης.

Υπάρχουν πολλές δυσκολίες ακόμα, αλλά «αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάναμε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση στο Αιγάλεω και έκανε αναφορά σε εκείνους που «αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα» συμπληρώνοντας πως «δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό».

Παρά το «προεκλογικό» άρωμα της συγκέντρωσης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 και υπογράμμισε πως η Ελλάδα «δεν είναι χώρα που θέλει να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλει να ξεχάσει ανεπιστρεπτί». Σε άλλο σημείο, τόνισε: «Οι εναλλακτικές αναμασούν τα ίδια στερεότυπα. Δεν θα τους επιτρέψουμε να επανέλθουν».

Μητσοτάκης: Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό

«Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι το ίδιο είναι, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο. Τι είπαμε και τι κάναμε. Το απόθεμα εμπιστοσύνης είναι η αξιοπιστία», είπε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες ακόμα. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε την Ελλάδα κάθε μέρα πιο ασφαλή και ισχυρή χώρα. Και αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε», συνέχισε.

Για την ακρίβεια, δήλωσε ότι η μόνη άμυνα είναι οι αυξήσεις των μισθών και αναφερόμενος στις σημερινές εξαγγελίες του υπουργού Ανάπτυξης, εκτίμησε ότι οι τιμές θα είναι σταθερές το επόμενο δίμηνο και θα μειωθούν από τον Σεπτέμβριο. Σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, είπε πως οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι στις επάλξεις για να μειωθούν οι τιμές.

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«Αυτή η απάντηση σε όσους εμφανίζονται να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Δεν τους έχουμε ξεχάσει. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα που θέλει να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλει να ξεχάσει ανεπιστρεπτί», πρόσθεσε.

Μητσοτάκης: Το 2027 οι εκλογές - Δεν θα τους επιτρέψουμε να επανέλθουν

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ξανά ότι οι εκλογές θα διενεργηθούν το 2027 και κάλεσε τους επόμενους μήνες «να δώσουμε όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα για να πείσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη επιλογή για να προχωρήσει η χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια μπροστά».

Οι εναλλακτικές, συνέχισε: «αναμασούν τα ίδια στερεότυπα. Δεν θα τους επιτρέψουμε να επανέλθουν. Θα δώσουμε τις απαντήσεις μας με ευπρέπεια, με ένα λόγο που ταιριάζει στο ήθος και ύφος αυτής της μεγάλης παράταξης και όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση της τελευταίας ψήφου η ΝΔ θα είναι και πάλι αυτή που οι Έλληνες θα εμπιστευθούν. Εγώ δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι, αλλά έχω πολλή δουλειά μπροστά μου».

«Επισκέπτες από άλλες χώρες μου λένε ότι το ελληνικό ΕΣΥ είναι καλύτερο»

Πριν από τη συγκέντρωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας στο Αιγάλεω.

«Είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 Κέντρα Υγείας που ανασκευάσαμε όπως και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών», είπε. «Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αλλά συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που λένε ότι το ελληνικό ΕΣΥ είναι καλύτερο από τα δικά τους συστήματα υγείας», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους, ως παράγοντας σταθερότητας και ως μια χώρα που έχει επενδύσει το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών, ώστε να αισθάνονται όλοι ασφαλείς. «Σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είνα στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ», σημείωσε.

«Η κυβέρνηση φροντίζει τους πολίτες, τους κρατά ασφαλείς και προσπαθεί να τους δώσει δυνατότητα να προκόψουν. Ξέρω πολύ καλά ότι ανάμεσά σας κρύβονται πολλοί που δεν συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου στο διαδίκτυο. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία. Το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η ΝΔ», ανέφερε ακόμα.

«Μας ταλαιπώρησε πολύ ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ανάμεσα μας μάλλον δεν έχουμε πολλούς αγρότες. Σήμερα μετά από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και τηρήσαμε τη δέσμευση μας και καταβάλαμε 617 εκ. μέσω της ΑΑΔΕ επιδοτήσεις με δίκαιο τρόπο. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μας ταλαιπώρησε πολύ. Καταβάλαμε τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. 150 εκατ. από αυτά τα 620 εκατ. κόπηκαν από τους επιτήδειους του συστήματος και ανακυκλώθηκαν πίσω στους έντιμους», δήλωσε.

«Είναι μια μόνο από τις μεγάλες μάχες που έχουμε δώσει με το βαθύ κράτος. Είχα μιλήσει για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρουμε πόσο μεγάλο αγώνα έχουμε δώσει για να την επιβάλουμε», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτ.: ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ, EUROKINISSI/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ