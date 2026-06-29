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Τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη (30/06) περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συνεδριάζει την Τρίτη (30/06) το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11:00.

Αργότερα, ο Πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένη συνάντηση στις 17:30 στο Μέγαρο Μαξίμου με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου