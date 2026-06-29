Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υποδέχθηκε σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου τον υπουργό Άμυνας της Αλβανίας, Ermal Nufi, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Οι δύο υπουργοί είχαν κατ' ιδίαν συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Αλβανό ομόλογό του για την πορεία υλοποίησης της μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030», παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες του σχεδίου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας.

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Στις συνομιλίες συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού και Ναυτικού, καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Την αλβανική αντιπροσωπεία πλαισίωσαν, μεταξύ άλλων, η πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα, ο διοικητής της Διοίκησης Κυβερνοάμυνας και στελέχη του αλβανικού υπουργείου Άμυνας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη βούληση Αθήνας και Τιράνων να διατηρήσουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με στόχο την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.