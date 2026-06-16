Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας βρίσκεται αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες επισκέφθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Nίκος Δένδιας στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τον ιστορικό ναό και να συναντήσει τον παλιό του φίλο, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Δαμασκηνό. «Κατά την επίσκεψή μου στο Λος Άντζελες, είχα την ευλογία να επισκεφθώ τον εντυπωσιακό Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, όπου συνάντησα τον παλιό μου φίλο, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Δαμασκηνό», έγραψε ο κ. Δένδιας. Ο Ελληνορθόδοξος Καθεδρικός Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνορθόδοξης κοινότητας στη Νότια Καλιφόρνια και σημείο αναφοράς για τον Ελληνισμό της διασποράς στις ΗΠΑ.

{https://x.com/nikosdendias/status/2066764472203522294?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}