Οι δηλώσεις του «γαλάζιου» βουλευτή πυροδότησαν σχόλια με την αναπληρώτρια Εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ να μιλά για «κυνισμός και αλαζονεία της εξουσίας»

Αλγεινές εντυπώσεις προκάλεσε η αναφορά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα σχετικά με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και ειδικότερα στη βενζίνη. Ο βουλευτής, μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής, αναφέρθηκε στην αντοχή της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, χρησιμοποιώντας ως ένα από τα παραδείγματα την εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι της Αθήνας και ειδικότερα η λεωφόρος Συγγρού.

«Η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν δείκτες που αποτυπώνουν αυτή την ανθεκτικότητα. Μάλιστα επικαλέστηκε την εικόνα της αυξημένης κίνησης στους δρόμους που, όπως είπε, δείχνει ότι η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε αισθητή μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων.

«Γεμάτη η λεωφόρος Συγγρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κανένας δείκτης που να δείχνει ότι επειδή η τιμή στη βενζίνη αυξήθηκε, μειώθηκε η κίνηση; Κανένας δείκτης», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, τα χρησιμοποιείς», είπε.

«Προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στους δρόμους. Προς το παρόν δείχνει να υπάρχει μία ανθεκτικότητα», σημείωσε.

Οι αναφορές τους αυτές από την πρώτη στιγμή ξεσήκωσαν σχόλια και αρνητικές αντιδράσεις γεγονός που οδήγησε τον βουλευτή να προχωρήσει σε διευκρινιστικές δηλώσεις μέσα από το λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Οι διευκρινίσεις του Σπύρου Κουλκουδίνα

Ο ίδιος υποστηρίζει πως «δυστυχώς, ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική αυτή πρωτοβουλία και κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα. Παρουσιάζουν ανυπόστατα ότι δήθεν δήλωσα πως “η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους”». Στη δήλωσή του σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ανέπτυξε ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία για την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης, αλλά και για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός πρόκειται να θέσουν το ζήτημα της φορολογίας καυσίμων στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διεκδίκηση δημοσιονομικού χώρου για περαιτέρω ελαφρύνσεις. Μάλιστα, καταλήγει λέγοντας πως η απομόνωση μιας φράσης από το γενικότερο πλαίσιο της ανάλυσής του και η αυθαίρετη σύνδεσή της με αποφάσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αποτελεί «κλασικό δείγμα δημοσιογραφικής αλλοίωσης και φτηνής μικροπολιτικής εκμετάλλευσης».

Αναλυτικά η διευκρινιστική δήλωση του Βουλευτή

«Με έκπληξη και απογοήτευση παρακολουθώ τις τελευταίες ώρες συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης να επιδίδονται σε μια συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης των όσων δήλωσα σε πρόσφατη τηλεοπτική μου συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου, ανέπτυξα μια ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία για τον τρόπο εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των πολιτών, καθώς και για την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερα ως ενδεικτικό στοιχείο αυτής της αντοχής το γεγονός ότι, παρά την αύξηση των καυσίμων, οι επίσημοι δείκτες δεν καταγράφουν μείωση της κίνησης των οχημάτων.

Τόνισα μάλιστα με απόλυτη σαφήνεια ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρόκειται να θέσουν το ζήτημα άμεσα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διεκδίκηση και την εξασφάλιση του απαιτούμενου δημοσιονομικού χώρου που θα επιτρέψει περαιτέρω ελαφρύνσεις. Δυστυχώς, ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική αυτή πρωτοβουλία και κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα. Παρουσιάζουν ανυπόστατα ότι δήθεν δήλωσα πως «η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους». Η απομόνωση μιας φράσης από το γενικότερο πλαίσιο της ανάλυσής μου και η αυθαίρετη σύνδεσή της με τις αποφάσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αποτελεί κλασικό δείγμα δημοσιογραφικής αλλοίωσης και φτηνής μικροπολιτικής εκμετάλλευσης».

{https://www.facebook.com/Koulkoudinas/posts/1722603283201763?ref=embed_post}

Άννα Παπαδοπούλου ΕΛΑΣ: «Το σύγχρονο αν δεν έχουν ψωμί, ας φάνε παντεσπάνι»

Το σχόλιο του κ. Κουλκουδίνα δεν έμεινε αναπάντητο από την ΕΛΑΣ με την Άννα Παπαδοπούλου να τοποθείται σκωπτικά για τις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ. Ειδικότερα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε ότι «Μόλις αποκτήσαμε το σύγχρονο «αν δεν έχουν ψωμί, ας φάνε παντεσπάνι». Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μας είπε πως ο κόσμος έχει λεφτά γιατί οι δρόμοι είναι γεμάτοι αυτοκίνητα, αντί να παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μόνο που οι δρόμοι είναι γεμάτοι γιατί οι πολίτες πρέπει να πάνε στη δουλειά τους. Δεν κάνουν βόλτες για να αποδείξουν στην κυβέρνηση ότι ο λογαριασμός βγαίνει. Αντί να δώσουν λύση στην ακρίβεια, εγκαλούν τους πολίτες που δεν αντέχουν το κόστος των καυσίμων. Δεν είναι απλώς πρόκληση. Είναι κυνισμός και αλαζονεία της εξουσίας.»

{https://www.instagram.com/reel/DdrOH47owkT/?stkn=MTdoZWg1OXZqc20waw==}