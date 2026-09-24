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Η φωτιά ξέσπασε σε αλβανικό έδαφος, με τις φλόγες να περνούν στην ελληνική πλευρά.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (24/09) σε χαμηλή χορτολιβαδική βλάστηση στη Λωρίδα Σαγιάδας στη Θεσπρωτία, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο είχε ξεκινήσει σε αλβανικό έδαφος, με τις φλόγες να περνούν στην ελληνική πλευρά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα. Συνδρομή παρέχει παράλληλα ένα υδροφόρο όχημα από την Ηγουμενίτσα και εθελοντές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2103170263923802232}

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές ή υποδομές, ενώ στην περιοχή πνέουν ασθενείς άνεμοι.