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Στα γραφεία του εργοστασίου ξέσπασε η φωτιά.

Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο στο Βαθύ Χαλκίδας το απόγευμα της Πέμπτης.

Πρόκειται για φωτιά που εκδηλώθηκε στον χώρο των γραφείων του εργοστασίου και δεν απειλεί άλλες επιχειρήσεις, ούτε κατοικίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων, αναφέρουν πληροφορίες του eviathema.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα. Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έφτασε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2103160926899712511}