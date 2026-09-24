Οι συμβουλές για εγγυήσεις, τιμολόγια και πρόσθετες χρεώσεις, προκειμένου να μη βρεθείτε προ εκπλήξεως.

Ένας ιδιοκτήτης ακινήτων στις ΗΠΑ αποφάσισε να απευθυνθεί στο Reddit, προκειμένου να διαπιστώσει αν μια εταιρεία τον χρέωσε υπερβολικά για επισκευές σε δύο συστήματα κλιματισμού.

Ο ιδιοκτήτης είχε εγκαταστήσει κεντρικό σύστημα κλιματισμού σε δύο διαμερίσματα το 2022. Ωστόσο, τα προβλήματα που εμφανίστηκαν αργότερα με τις επισκευές δημιούργησαν περισσότερα ερωτήματα από την ίδια την εγκατάσταση.

Χρέωση 1.400 δολαρίων για εξάρτημα υπό εγγύηση

Σύμφωνα με ανάρτηση στην κοινότητα r/HVACAdvice του Reddit, η εταιρεία χρέωσε τον ιδιοκτήτη 1.400 δολάρια για την επισκευή ενός συστήματος, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για εξάρτημα που καλυπτόταν από εγγύηση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είχε λάβει προηγουμένως αναλυτική ενημέρωση ούτε είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη εργασία πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Αργότερα, όπως υποστήριξε, έλαβε και δεύτερο λογαριασμό ύψους 950 δολαρίων, τον οποίο επίσης δεν είχε εγκρίνει εκ των προτέρων.

«Νιώθω ότι υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια», έγραψε στην ανάρτησή του, ζητώντας από ανθρώπους με μεγαλύτερη εμπειρία στον χώρο να εξετάσουν την υπόθεση.

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Έλλειψη αναλυτικών στοιχείων στα τιμολόγια

Ένα από τα βασικά προβλήματα που εντόπισε ο ιδιοκτήτης ήταν η έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης. Όπως ανέφερε, τα τιμολόγια δεν διευκρίνιζαν με σαφήνεια αν τα ανταλλακτικά καλύπτονταν πράγματι από την εγγύηση ούτε ποιο μέρος της συνολικής χρέωσης αφορούσε την εργασία.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι ζήτησε φωτογραφίες των εξαρτημάτων μετά την αμφισβήτηση της χρέωσης των 1.400 δολαρίων, χωρίς να λάβει απάντηση.

Τι συμβούλευσαν οι χρήστες του Reddit

Η δημοφιλέστερη απάντηση στην ανάρτηση ήταν σχετικά απλή: οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ζητούν φωτογραφίες και να κρατούν τους αριθμούς σειράς των συσκευών τους. Ένας χρήστης επισήμανε επίσης ότι είναι δυνατό να ελεγχθεί, μέσω του κατασκευαστή, αν έχει καταχωρηθεί εγγύηση για ένα συγκεκριμένο μηχάνημα. Αυτό έχει σημασία, καθώς η κάλυψη της εγγύησης συνδέεται συχνά με τον αριθμό σειράς του εξοπλισμού.

Άλλοι χρήστες, ωστόσο, σημείωσαν ότι η υπόθεση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Όπως εξήγησαν, είναι αρκετά συνηθισμένο οι εταιρείες HVAC να μην αναλύουν κάθε χρέωση ξεχωριστά στα τιμολόγια. Παράλληλα, τόνισαν ότι, εφόσον τα ανταλλακτικά καλύπτονταν από εγγύηση, το ύψος της χρέωσης για την εργασία φαινόταν υψηλό.

Γιατί οι χρεώσεις σε μονάδες κλιματισμού είναι δύσκολο να αξιολογηθούν

Ένας ακόμη χρήστης εξήγησε ότι ορισμένες εταιρείες λειτουργούν με προκαθορισμένες τιμές για συγκεκριμένες εργασίες και όχι με χρέωση ανά ώρα και υλικό. Αυτό σημαίνει ότι μια υψηλή τελική τιμή δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι ο πελάτης εξαπατήθηκε. Παράλληλα, όμως, η πρακτική αυτή μπορεί να κάνει δυσκολότερο τον έλεγχο του κατά πόσο μια χρέωση είναι λογική για τη συγκεκριμένη εργασία.

Για πολλούς ιδιοκτήτες είναι δύσκολο να γνωρίζουν αν μια βλάβη σε εξάρτημα, όπως ένα στοιχείο ή ένας ανεμιστήρας, είναι φυσιολογική μετά από λίγα χρόνια λειτουργίας. Ακόμη πιο δύσκολο μπορεί να είναι να εκτιμήσουν ποια θεωρείται λογική χρέωση εργασίας στην περιοχή τους.

Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει τη σημασία της σωστής καταγραφής από την αρχή. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να κρατούν τους αριθμούς σειράς και τις πινακίδες χαρακτηριστικών των συσκευών, φωτογραφίες του εξοπλισμού, τιμολόγια και όλα τα σχετικά έγγραφα. Εξίσου σημαντικό είναι να ζητούν γραπτή προσφορά και να εγκρίνουν οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, είναι ευκολότερο να ελεγχθούν μεταγενέστερα οι χρεώσεις και να διαπιστωθεί τι ακριβώς καλύπτει μια εγγύηση. Η υπόθεση του ιδιοκτήτη στο Reddit δείχνει τελικά πόσο σημαντική είναι η διαφάνεια στις επισκευές και στη συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δαπανηρές εργασίες.