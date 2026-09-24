Η λεπτομέρεια που έκανε τη χρέωση να φαίνεται «φουσκωμένη» είχε τελικά μια εξήγηση που δεν είχε προσέξει.

Ένας λογαριασμός ρεύματος που αγγίζει τα 800 δολάρια είναι αρκετός για να προκαλέσει πανικό σε οποιοδήποτε νοικοκυριό. Αυτό ακριβώς συνέβη σε έναν κάτοικο του Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος είδε τον τελευταίο λογαριασμό της PSE&G και πίστεψε αρχικά ότι κάτι είχε πάει στραβά.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που ζει με ακόμη ένα άτομο σε κατοικία περίπου 2.800 τετραγωνικών ποδιών, αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη άλλων χρηστών στο Reddit. Όπως εξήγησε, το σπίτι διατηρεί σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες στον θερμοστάτη, ενώ η φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου γίνεται μόνο περιστασιακά.

Το ποσό, ωστόσο, είχε φτάσει σχεδόν στα 800 δολάρια, ενώ και προηγούμενοι λογαριασμοί είχαν ξεπεράσει τα 600 δολάρια.

«Μόλις πήραμε τον τελευταίο μας λογαριασμό και ήταν σχεδόν 800 δολάρια!», έγραψε χαρακτηριστικά, αναρωτώμενος αν θα έπρεπε να ελεγχθεί ο μετρητής.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο λογαριασμός είναι τόσο υψηλός. Συμβαίνει αυτό και σε άλλους; Κάθε συμβουλή θα ήταν ευπρόσδεκτη», πρόσθεσε.

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Η λεπτομέρεια που άλλαξε τα δεδομένα

Οι απαντήσεις που έλαβε από άλλους χρήστες έδωσαν τελικά μια πολύ πιο απλή εξήγηση. Το πρόβλημα, όπως επισήμαναν, πιθανότατα δεν βρισκόταν στον μετρητή, αλλά στη διάρκεια της περιόδου χρέωσης.

Σύμφωνα με έναν από τους σχολιαστές, η PSE&G είχε ενημερώσει τους πελάτες της ότι άλλαξε το πρόγραμμα καταμέτρησης των μετρητών. Έτσι, ο συγκεκριμένος λογαριασμός αφορούσε περίοδο 45 ημερών αντί για μια συνηθισμένη περίοδο χρέωσης.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης επέστρεψε στη συζήτηση αφού έλεγξε ξανά τα στοιχεία του λογαριασμού και διαπίστωσε ότι η εξήγηση ταίριαζε με την πραγματική κατανάλωση. «Αυτό είναι ένα σημείο που δεν είχα συνειδητοποιήσει. Η ημερήσια κατανάλωσή μας είναι σταθερή με το νέο πρόγραμμα», ανέφερε.

«Πάθαμε πανικό κι εμείς»

Δεν ήταν, πάντως, ο μόνος που βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν ξαφνικά αυξημένο λογαριασμό. Αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι είχαν αντιμετωπίσει παρόμοια κατάσταση, θεωρώντας αρχικά ότι υπήρχε πρόβλημα με τον μετρητή ή ότι η κατανάλωσή τους είχε εκτοξευθεί. «Το ίδιο συνέβη και σε εμάς. Πάθαμε έναν μικρό πανικό μέχρι να καταλάβουμε ότι ο λογαριασμός αφορούσε περίοδο 45 ημερών», έγραψε ένας από τους χρήστες.

Πηγή: thecooldown.com