Η XPENG προγραμματίζει την έναρξη της μαζικής παραγωγής του ανθρωποειδούς ρομπότ έως το τέλος του 2026, με το επίσημο λανσάρισμα και τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται εντός του 2027.

Η νέα μονάδα παραγωγής, σχεδιασμένη με προδιαγραφές της αυτοκινητοβιομηχανίας και με αυτοματοποίηση άνω του 80% στις βασικές παραγωγικές διαδικασίες, σηματοδοτεί τη μετάβαση της XPENG από το στάδιο ανάπτυξης πρωτοτύπων στην παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ σε βιομηχανική γραμμή.

Η XPENG, κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα του Physical AI, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας των γραμμών παραγωγής των ανθρωποειδών ρομπότ της. Το ανθρωποειδές ρομπότ IRON ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία παραγωγής και κινήθηκε αυτόνομα σε μία από τις νέες γραμμές παραγωγής, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ορόσημο στη μετάβαση από την ανάπτυξη και δοκιμή πρωτοτύπων στη βιομηχανική παραγωγή και ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική παραγωγή.

Οι νέες γραμμές παραγωγής ρομπότ της XPENG συνδυάζουν τα καθιερωμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία για την κατασκευή έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων, με την υψηλή ακρίβεια που απαιτείται για την παραγωγή προηγμένων ανθρωποειδών ρομπότ. Πάνω από το 80% των βασικών διαδικασιών παραγωγής πραγματοποιείται με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, δημιουργώντας ένα υψηλής ακρίβειας, ευέλικτο και «έξυπνο» σύστημα παραγωγής, το οποίο εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα στα κρίσιμα στάδια της κατασκευής. Έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα και να επιτρέπει την ταχεία επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι ο κλάδος ρομποτικής της XPENG εξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδότηση άνω των 900 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, με την αποτίμηση της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης (post-money valuation) να ξεπερνά τα 6,3 δισ. δολάρια. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτέλεσε, μέχρι σήμερα, τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε μία μόνο επενδυτική σειρά από ιδιωτικά κεφάλαια στον κλάδο της ενσώματης τεχνητής νοημοσύνης (embodied AI) στην Κίνα.

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Η έναρξη της παραγωγής έρχεται μετά από οκτώ χρόνια έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της XPENG, κατά τη διάρκεια των οποίων η εταιρεία δημιούργησε και εξέλιξε οκτώ διαφορετικές εκδόσεις πρωτοτύπων, καλύπτοντας τόσο τετράποδα όσο και δίποδα ρομπότ.

Ο He Xiaopeng, Πρόεδρος και CEO της XPENG, δήλωσε: «Οι γραμμές παραγωγής των ρομπότ δημιουργήθηκαν από το μηδέν, χωρίς να υπάρχει κάποιο προηγούμενο μοντέλο ή αντίστοιχο παράδειγμα που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Το σημερινό βήμα μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται μικρό, όμως η XPENG δημιουργεί τις γραμμές παραγωγής για μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντων. Κοιτάζοντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε λύσεις που επιταχύνουν την παραγωγή και ενισχύουν τη δυνατότητα ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κορυφαίου οικοσυστήματος ρομποτικής με ισχυρή παρουσία τόσο στην Κίνα όσο και παγκοσμίως.»

Ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής Physical AI της XPENG, το IRON αποτελεί μια προηγμένη πλατφόρμα ανθρωποειδούς ρομπότ γενικής χρήσης, σχεδιασμένη για φυσική, ανθρωπόμορφη αλληλεπίδραση σε πραγματικές συνθήκες, ενώ παράλληλα πληροί υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Η πλατφόρμα μπορεί να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και να βελτιώνεται συνεχώς, μαθαίνοντας μέσα από την αλληλεπίδρασή της με τον πραγματικό κόσμο.

Το ανθρωποειδές ρομπότ IRON συνδυάζει ανθρωπόμορφη σχεδίαση και κίνηση με μια ιδιόκτητη, εύκαμπτη δομή, σχεδιασμένη για ασφάλεια και αισθητική. Διαθέτει 76 βαθμούς ελευθερίας στο σώμα και 21 σε κάθε χέρι, προσφέροντας υψηλή ευκινησία και επιδεξιότητα.

Τρία τσιπ Turing AI προσφέρουν έως 2.250 TOPS υπολογιστικής ισχύος, επιτρέποντας στο IRON να εκτελεί αυτόνομα σύνθετες εργασίες, χωρίς απομακρυσμένο χειρισμό, με χαμηλή καθυστέρηση και αυξημένη ασφάλεια. Η ανθρωπόμορφη πλατφόρμα του IRON επιτρέπει στην XPENG να αξιοποιεί δεδομένα από την καθημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα, ώστε το ρομπότ να προσαρμόζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και εφαρμογές.

Με τη μετάβαση στη μαζική παραγωγή και την ανάπτυξη σε πραγματικές συνθήκες, η XPENG αναμένει έναν συνεχή κύκλο δεδομένων, εκπαίδευσης και εφαρμογών, που θα επιταχύνει τη μάθηση και τη βελτίωση του IRON και θα διευρύνει τις δυνατότητές του σε νέα σενάρια χρήσης. Ο κ. He πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος ρομπότ, με πλήρεις δυνατότητες γενίκευσης, το οποίο θα μπορεί πραγματικά να γίνει μέρος της καθημερινής ζωής.»

Η XPENG θέτει ως στόχο την έναρξη μαζικής παραγωγής έως το τέλος του 2026, με τις πρώτες εμπορικές εφαρμογές να ξεκινούν από τα καταστήματα και τις εγκαταστάσεις της ίδιας της εταιρείας. Οι αρχικές αυτές εφαρμογές θα επικεντρωθούν σε ξεναγήσεις επισκεπτών και στην υποστήριξη πελατών κατά τις αγορές. Το επίσημο λανσάρισμα και οι παραδόσεις του IRON στην Κίνα και στις διεθνείς αγορές προγραμματίζονται για το 2027. Η XPENG παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική της για το Physical AI και τη διεθνή επέκταση, με την αυτοκίνηση, τη ρομποτική και τη διεθνοποίηση να αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες ανάπτυξης της εταιρείας.

Η έναρξη λειτουργίας των γραμμών παραγωγής των ρομπότ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη μετάβαση της τεχνολογίας Physical AI της XPENG, από την ανάπτυξη μοντέλων και την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων (R&D) στην εκβιομηχανισμένη εφαρμογή και παραγωγή σε πραγματικές συνθήκες.