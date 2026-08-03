Το XPENG P7+ συνδυάζει τεχνολογία σχεδιασμένη για το μέλλον με τον επεξεργαστή Turing, δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε 12 λεπτά προσφέροντας ευελιξία για επαγγελματική ή οικογενειακή χρήση αλλά και εξορμήσεις στη φύση.

Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε. ανακοινώνει την επίσημη διάθεση του νέου XPENG P7+ στην ελληνική αγορά, ενός μοντέλου που έρχεται να επιβεβαιώσει όλα όσα έχουν κάνει τη μάρκα να ξεχωρίζει παγκοσμίως: προηγμένη τεχνολογία, εντυπωσιακή σχεδίαση, κορυφαία άνεση και ηλεκτρική απόδοση νέας γενιάς. Το νέο XPENG P7+ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας, καλύπτοντας με την ίδια ευκολία τις αστικές μετακινήσεις και τις οικογενειακές αποδράσεις. Η δυναμική fastback σχεδίασή του συνδυάζεται με ιδιαίτερα ευρύχωρη καμπίνα και μεγάλο χώρο αποσκευών, προσφέροντας υψηλό επίπεδο άνεσης για όλους τους επιβάτες.

Το εσωτερικό του XPENG P7+ ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό και την υψηλή ποιότητα κατασκευής, δημιουργώντας ένα προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες. Τα προσεγμένα υλικά, ο πλούσιος εξοπλισμός και οι έξυπνες λειτουργίες συνδυάζονται αρμονικά, προσφέροντας μια εμπειρία μετακίνησης υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, το νέο μοντέλο ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της XPENG στους τομείς της συνδεσιμότητας, της υποβοήθησης του οδηγού και της ψηφιακής διαχείρισης του οχήματος. Μέσω συνεχών αναβαθμίσεων λογισμικού, το P7+ εξελίσσεται διαρκώς, προσφέροντας νέες δυνατότητες και βελτιώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Η προσεγμένη ρύθμιση της ανάρτησης, η ποιοτική κύλιση και η αποτελεσματική ηχομόνωση εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα άνεσης, τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Κομβικό στοιχείο αποτελεί η προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V, η οποία επιτρέπει υπερταχεία φόρτιση από το 10% έως το 80% σε μόλις 12 λεπτά, μετατρέποντας κάθε μετακίνηση σε μία άνετη και απολαυστική εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς. Με αυτονομία από 455 έως 530 χιλιόμετρα, κορυφαία τεχνολογία και μοναδική οδηγική αίσθηση, το νέο XPENG P7+ έρχεται να κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση πιο συναρπαστική από ποτέ.

Με το νέο P7+, η XPENG διευρύνει τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της στην Ελλάδα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη premium πρόταση που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, κορυφαία αποδοτικότητα και υψηλά επίπεδα άνεσης.