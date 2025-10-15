Πρεμιέρα του νέου P7 στην IAA Mobility 2025, παρθενική πτήση του «Land Aircraft Carrier» στο Ντουμπάι και παγκόσμια προσαρμογή του Turing AI Driving έως το 2026

Η XPENG, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με έδρα την Κίνα, παρουσίασε στην IAA Mobility 2025 το όραμά της για την κινητικότητα με τεχνητή νοημοσύνη. Στο προσκήνιο βρέθηκε η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του νέου XPENG P7, ενός πρωτοποριακού σπορ sedan με 593 ίππους, 0–100 km/h σε 3,7 δευτερόλεπτα και ρεκόρ αντοχής 3.961 km σε 24 ώρες.

Παράλληλα, η XPENG ανακοίνωσε την παγκόσμια προσαρμογή του συστήματος Turing AI Driving, που θα προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την μαζική παραγωγή αυτόνομων οχημάτων επιπέδου L4.

Ενίσχυση παρουσίας στην Ευρώπη

Η XPENG εγκαινιάζει τον Σεπτέμβριο το πρώτο της Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ευρώπη, με έδρα το Μόναχο. Ο νέος κόμβος Ε&Α θα συνεργαστεί με τους ευρωπαίους χρήστες, εστιάζοντας στην τοπική καινοτομία και προσαρμογή των λύσεων κινητικότητας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της USCALE, η XPENG είναι η πρώτη κινεζική μάρκα που κατέκτησε την κορυφή στο Net Promoter Score με 81%, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο του κλάδου στις αγορές DACH.

Ολοκληρωμένο οικοσύστημα με AI

Η αρχιτεκτονική τεχνητής νοημοσύνης της XPENG συνδυάζει cloud, υπολογιστική ισχύ και hardware, προσφέροντας πλήρη ενσωμάτωση μεταξύ software και οχήματος. Στην IAA Mobility παρουσιάστηκε ένα χαρτοφυλάκιο πέντε μοντέλων: G6, G9, X9, P7+ (το πρώτο αυτοκίνητο παγκοσμίως που «ορίζεται» από AI) και το νέο P7.

Νέοι ορίζοντες: ιπτάμενα οχήματα και ρομποτική

Η θυγατρική XPENG AEROHT ετοιμάζει την παρθενική πτήση του Land Aircraft Carrier –του πρώτου αρθρωτού ιπτάμενου αυτοκινήτου στον κόσμο– τον Οκτώβριο στο Ντουμπάι. Με 5.000 προπαραγγελίες, η μαζική παραγωγή προγραμματίζεται για το τέλος του 2026.

Στον τομέα της ρομποτικής, το ανθρωποειδές ρομπότ IRON, αποτέλεσμα πέντε ετών ανάπτυξης και έξι γενεών πρωτοτύπων, μπαίνει στη φάση εκπαίδευσης σε εργοστασιακά περιβάλλοντα, με στόχο τη μαζική παραγωγή επίσης το 2026.

Η στρατηγική

Ο Πρόεδρος και CEO της XPENG, He Xiaopeng, τόνισε:

«Η XPENG δεν κατασκευάζει απλώς αυτοκίνητα, αλλά δημιουργεί έξυπνες εμπειρίες κινητικότητας. Το νέο Κέντρο R&D στο Μόναχο αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να καινοτομούμε μαζί με την Ευρώπη.»

Από την πλευρά του, ο Δρ. Brian Gu, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της XPENG, υπενθύμισε την ταχεία άνοδο της μάρκας:

«Από το 2023 που πρωτοεμφανιστήκαμε στην IAA, εξελιχθήκαμε σε έκτο μεγαλύτερο παίκτη EV παγκοσμίως. Σήμερα δραστηριοποιούμαστε σε 46 αγορές και συνεχίζουμε να επεκτεινόμαστε διεθνώς.»

Η XPENG δείχνει καθαρά ότι το μέλλον της αυτοκίνησης δεν περιορίζεται στους δρόμους, αλλά απλώνεται στους ουρανούς και στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα κινητικότητας για εκατομμύρια χρήστες.