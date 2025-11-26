Η XPENG, η νέα premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων, εισέρχεται στην ελληνική αγορά και παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το XPENG G6, στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, από τις 20 Νοεμβρίου.

Η τοποθέτηση του G6 στο Golden Hall, σε έναν καλαίσθητο χώρο υψηλής αισθητικής, προσφέρει τη δυνατότητα για μια άμεση, βιωματική γνωριμία με ένα από τα πιο προηγμένα ηλεκτρικά SUV της νέας εποχής.

Το G6 ξεχωρίζει για τη σύγχρονη αισθητική, την ποιότητα, την AI τεχνολογία, καθώς και την καινοτομία που χαρακτηρίζει κάθε στοιχείο της κατασκευής του.

«Το Golden Hall επιλέχθηκε ως σημείο της πρώτης δημόσιας παρουσίασης στην χώρα μας, γιατί αποτελεί ένα σύγχρονο και premium περιβάλλον, ιδανικό για να συστηθούν η XPENG και το G6 στο ελληνικό κοινό. Θέλουμε η γνωριμία αυτή να αντικατοπτρίζει την τεχνολογική και αισθητική ταυτότητα της XPENG», δήλωσε ο Brand Director της XPENG Ελλάδας κ. Χάρης Δάνδουρας.

Η παρουσίαση στο Golden Hall σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς ενεργειών που θα ακολουθήσουν και θα πλαισιώσουν το επίσημο λανσάρισμα της XPENG στην ελληνική αγορά.