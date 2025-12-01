Τα μπλόκα στήνονται για να εκβιάζουν το πολιτικό σύστημα είπε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε συνέντευξή του.

Σφοδρή επίθεση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζοντάς τον προκλητικό για τις δηλώσεις του ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Οι εμπρηστικές δηλώσεις του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη περί «πολιτικού εκβιασμού» μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων που οδήγησε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελούν μια κυνική και απροκάλυπτη προσπάθεια στοχοποίησης ανθρώπων που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ακόμη πιο προκλητικό είναι ότι οι δηλώσεις αυτές έρχονται αμέσως μετά τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος ουσιαστικά υπέδειξε την «ανάγκη» για πιο σκληρή κατασταλτική αντιμετώπιση των αγροτών από τα ΜΑΤ» αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Προσθέτει ακόμα πως «η συντονισμένη αυτή ρητορική αποκαλύπτει μια κυβέρνηση που αντί να ακούει, επιλέγει να απειλεί και να συκοφαντεί και να ωθεί τα πράγματα στα άκρα, ποντάροντας στον «κοινωνικό αυτοματισμό». Η προσπάθεια όμως να φορτωθούν στους αγρότες οι ευθύνες της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες δεν θα περάσει».

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει πως «η κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά ποιοι ευθύνονται για το σκάνδαλο, ποιοι επέτρεψαν να γιγαντωθεί, και ποιοι σήμερα επιχειρούν να κρυφτούν πίσω από φτηνές επιθέσεις προς τους ανθρώπους της παραγωγής».

Καταλήγει λέγοντας πως «αντί η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποί της να στοχοποιούν αυτούς που σηκώνουν στις πλάτες τους την ελληνική ύπαιθρο, ας αναλάβουν επιτέλους την ευθύνη για τη καταστροφή που προκαλούν με τις πολιτικές τους και τη διαχειριστική ανεπάρκεια τους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε στο Action24 ότι τα μπλόκα στήνονται για να εκβιάζουν το πολιτικό σύστημα ενώ συμπέρανε πως έτσι «καταλήξαμε» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «στο να έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα που έδινε επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνταν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dempw1g32kjt?integrationId=40599y14juihe6ly}