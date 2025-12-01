Οι αγρότες απαντούν στους υπουργούς, συντονίζουν τις δράσεις τους και ετοιμάζονται να στολίσουν χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για τους δρόμους που κλείνουν και αυτοί που κλέβουν είναι στα σπίτια τους, απαντούν οι αγρότες στους υπουργούς, μετά τις δηλώσεις που έκαναν για τις κινητοποιήσεις τους.

«Μίλησαν σήμερα δυο υπουργοί. Ο ένας προσπάθησε να μας φοβίσει και να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας. Μας είπαν οι τίμιοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αυτοί που κλέβουν δεν βγαίνουν στο δρόμο. Είναι σπίτια τους με την ανοχή αυτών που μας κατηγορούν», δήλωσε ο Κώστας Τζέλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Κώστα Τσιάρα και του Παύλου Μαρινάκη.

«Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τους δρόμους. Αυτοί τους κλείνουν. Είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε σκοπό να φύγουμε από τη γη μας. Ένας άλλος Τρικαλινός υπουργός είπε ότι φταίμε εμείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα προ ετών διπλοζυγίσματα. Τα ίδια λένε για ευλογιά και για τις πλημμύρες», συμπλήρωσε.

Στην Καρδίτσα έχει στηθεί το μεγαλύτερο μπλόκο, καθώς εκεί βρίσκονται 2.000 τρακτέρ. Αύριο, Τρίτη, αναμένονται περισσότερα και θα πραγματοποιηθεί νέα συνέλευση. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω. Μάλιστα, ετοιμάζονται να στολίσουν και χριστουγεννιάτικο δέντρο στο μπλόκο.

«Αυτό που πετύχαμε θα γραφεί στην ιστορία. Πήγανε συναδέλφους μας από Λάρισα στον εισαγγελέα, ενώ αυτούς που έφαγαν τα λεφτά τους έχουν έξω. Δυνάμεις καταστολής χτυπάνε τους αγρότες. Σήμερα βγήκαν και Μάλγαρα. Είναι στο πλαίσιο της απόφασης της πανελλαδικής στη Νίκαια», δήλωσε ο Κώστας Τζέλας.

Οι αγρότες στην Καρδίτσα θα περιμένουν και τα υπόλοιπα μπλόκα, προκειμένου να συντονιστούν. «Πάνω από 45 χωριά. Ένας εκπρόσωπος από κάθε χωριό για να βγει και συντονιστική του μπλόκου για να αποφασίζονται οι δράσεις. Στόχος να είμαστε ισχυρό κίνημα. Δεν θα πάμε σε συνάντηση για να δικαιολογήσουμε αυτά που μας παίρνουν. Θα διεκδικήσουμε τα πάντα. Αύριο σύσκεψη χωριών για να γίνει οργανωμένα ο αγώνας», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.