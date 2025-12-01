Στήριξη της Νέας Αριστεράς στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Οι πολιτικές και η εμφανής διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχουν οδηγήσει τον αγροτικό τομέα σε αδιέξοδο, τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Η σημερινή συνέντευξη του κ. Τσιάρα ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, ότι η κυβέρνηση παραμένει παντελώς αποκομμένη από την πραγματικότητα που βιώνει ο αγροτικός κόσμος», επισημαίνει ανακοίνωση του κόμματος, με την οποία η Νέα Αριστερά τάσσεται στο πλευρό των αγροτών «στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα τους μέχρι την τελική δικαίωση».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Joker για τους «ημετέρους» και χημικά για τους αγρότες



Η σημερινή συνέντευξη του κ. Τσιάρα ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, ότι η κυβέρνηση παραμένει παντελώς αποκομμένη από την πραγματικότητα που βιώνει ο αγροτικός κόσμος. Οι πολιτικές της και η εμφανής διαχειριστική της ανεπάρκεια έχουν οδηγήσει τον αγροτικό τομέα σε αδιέξοδο, την ώρα που οι παραγωγοί βλέπουν στους λογαριασμούς τους μόνο ψίχουλα.

Η εικόνα είναι αμείλικτη: Από τα 580 εκατ. € που είχαν ανακοινωθεί ως οφειλόμενα, καταβλήθηκαν μόλις 363 εκατ. €. Μαζί με την πρόσθετη παρακράτηση των 80-85 εκατ. € υπέρ του ΕΛΓΑ, το τελικό ποσό που καταλήγει στους αγρότες μειώνεται στα 280 εκατ. €, λιγότερα από τα μισά.

Κι όμως, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του πρωθυπουργού, του κ. Τσιάρα και του κ. Λαζαρίδη ότι «οι έντιμοι αγρότες δεν θα χάσουν ούτε ένα ευρώ», η πραγματικότητα διαψεύδει παταγωδώς την κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι μόλις πρόσφατο το πρόστιμο των 415 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε στη χώρα, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο τον διευθυντή του προγράμματος για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ (2023-2027) για τη χώρα μας στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI), χάθηκαν επιπλέον 150 εκατ. ευρώ από τις ενισχύσεις λόγω κυβερνητικής ανικανότητας.

Την ίδια ώρα, ο ΕΛΓΑ αφαίρεσε σχεδόν το 25% των ενισχύσεων από τις τσέπες των αγροτών, ενώ τουλάχιστον 45.000 παραγωγοί δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ, επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέτυχε να ολοκληρώσει εγκαίρως τους απαραίτητους ελέγχους. Επιπλέον, 13.000 κτηνοτρόφοι - ήδη στα όρια της καταστροφής λόγω της αποτυχίας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ευλογιά και να στηρίξει τον κλάδο - έμειναν επίσης χωρίς καμία ενίσχυση.

Την ίδια στιγμή, οι σκανδαλώδεις επιδοτήσεις προς λίγους «ημετέρους» και η προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης του πολύκροτου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση προκαλούν δικαιολογημένη οργή στους αγρότες που βιώνουν την κυβερνητική εγκατάλειψη και καθιστούν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Η Νέα Αριστερά βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών, στηρίζοντας τον δίκαιο αγώνα τους μέχρι την τελική δικαίωση.