Με συγκίνηση και καλοσύνη μιλάει ο Τάκης Βαμβακίδης για την φιλία του με τον Βασίλη Καρρά.

Με αφορμή την αναμενόμενη επίσημη κυκλοφορία του ηχογραφημένου τραγουδιού από το Βασίλη Καρρά, μίλησε ο ηθοποιός και φίλος του Τάσος Βαμβακίδης στην κάμερα της εκπομπής του «Buongiorno», τονίζοντας μεταξύ άλλων πως πέρα από καλλιτέχνης ήταν κυρίως ένας πιστός φίλος και καλός άνθρωπος.

Ειδικότερα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός, επισήμανε ορισμένα στοιχεία της προσωπικότητας του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Να σημειωθεί πως μέσα στις επόμενες ημέρες μάλιστα, ολοκληρώνονται και δύο χρόνια από την απώλεια του Βασίλη Καρρά.

Όσα αποκάλυψε ο Τάκης Βαμβακίδης για τον Βασίλη Καρρά

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός μίλησε για την φιλία που τον συνέδεε με τον Βασίλη Καρρά, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Κρατάω το χαμόγελό του, τα μάτια του, την καλοσύνη που την έβλεπες στα μάτια του και την απλότητά του. Ο μόνος άνθρωπος που σήκωνε κάθε φορά το τηλέφωνο, και μάλιστα στο πρώτο δεύτερο χτύπημα. Τον βλέπω στο όνειρό μου όπως τη μάνα μου και τον πατέρα μου και συζητάμε».

Παράλληλα, όπως είναι πλέον γνωστό, ο ερμηνευτής, συνήθιζε να κάνει ορισμένες φιλανθρωπίες και να γίνεται αρωγός σε άτομα που το χρειάζονταν, έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτή την τοποθέτηση, ο Τάκης Βαμβακίδης σημείωσε: «Δεν ήταν μόνο η οικονομική στήριξη που προσέφερε. Η διάθεση και η ψυχή του, ήταν και είναι ο θησαυρός του».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, ο ηθοποιός, μίλησε για το τραγούδι «Δεν Μετανιώνω», που ηχογράφησε ο ερμηνευτής κατά τη διάρκεια που έδινε την προσωπική του μάχη για την υγεία του, αποκαλύπτοντας πως παρά τις αντιξοότητες, ο Βασίλης Καρράς, μπήκε στο στούντιο με μεγάλη χαρά: «Είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, που το είπε σπουδαία ο Βασίλης Καρράς. Βρήκε τη δύναμη, τη ψυχή να μπει στο στούντιο, να κάνει το τραγούδι. Αυτό του έδινε ζωή. Δείχνει το μεγαλείο και το σεβασμό του. Απλός, σπουδαίος άνθρωπος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-demr57534ljl?integrationId=40599y14juihe6ly}