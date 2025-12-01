Η Ναταλία Τσαλίκη μιλάει για τα «Φαντάσματα» και τη νέα γενιά ηθοποιών.

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast», μίλησε η Ναταλία Τσαλίκη, παραχωρώντας μία ουσιαστική συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποία μίλησε τόσο για την επιτυχημένη σειρά του Star, «Τα Φαντάσματα», όσο και για τα όσα λαμβάνει ως καθηγήτρια υποκριτικής από τα νέα παιδιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, στον αέρα της εκπομπής, η γνωστή ηθοποιός, σημείωσε πως γνωρίζει την επιτυχία των «Φαντασμάτων», ωστόσο προσπαθεί να απέχει όσο περισσότερο γίνεται από τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσα ανέφερε η Ναταλία Τσαλίκη

Μιλώντας λοιπόν για τη σειρά, αποκάλυψε πως γνωρίζει ότι ο χαρακτήρας της έχει γίνει meme στα social media: «Προσπαθώ να μην είμαι πάρα πολύ στο διαδίκτυο γιατί με κουράζει και με αποσπά πάρα πολύ χρόνο, δεν νομίζω μου κάνει καλό. Ξέρω ότι έχουν κάνει αίσθηση και εντύπωση τα memes της σειράς που πέφτω από το παράθυρο, αλλά δεν τα έχω δει».

Παράλληλα, με αφορμή τη συζήτηση, μίλησε για τη νέα γενιά ηθοποιών, από τη σκοπιά που η ίδια το αντιλαμβάνεται, ούσα καθηγήτρια υποκριτικής: «Η νέα γενιά είναι πιο έξυπνη και έχει πολλά εφόδια, αλλά έχει προσωπικά ελλείμματα, είναι άτομα που είναι λίγο χαμένα, δεν ξέρουν ποιοι είναι και γιατί έρχονται στη σχολή», σημείωσε αρχικά και στην συνέχεια, εξήγησε πως μέχρι και σήμερα, σε μεγάλο βαθμό κυριαρχεί η άποψη των γονέων το να μην ακολουθήσει το παιδί το δρόμο της υποκριτικής:

«Τα νέα παιδιά κάνουν μεγάλο πόλεμο. Το κρύβουν ότι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, ακόμα και σήμερα είναι χειρότερα. Οι γονείς έχουν άλλα στο μυαλό τους, υπερέχει τι θα πει η κοινωνία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dempc4qncnuh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, τοποθετήθηκε και εξέφρασε το συμπέρασμα στο οποίο έχει φτάσει σε σχέση με τα παιδιά με το πέρασμα του χρόνου: «Ένα μεγάλο μάθημα που πήρα ήταν πως το παιδί μας μαθαίνει όταν έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια. Καλό είναι να κάνουμε λίγο πίσω να τους δώσουμε όλη την αγάπη αμερόληπτα. Δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας δώσουν τίποτα πίσω» κατέληξε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην προσωπικότητά της, τονίζοντας πως δεν καταφέρνει να πράττει πάντοτε με βάση τη λογική της: «Εξελίσσομαι κάθε μέρα. Μπορεί να με βγάλει εκτός εαυτού είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Δεν είμαστε Θεοί, άνθρωποι είμαστε αλλά δεν είμαι τόσο λογική όσο νομίζετε. Ακούω αρκετά το μέσα μου. Πιο νέα ήμουν πιο λογική».