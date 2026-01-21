Η Στεφανή Καπετανίδη και η Μαρίλια Μητρούση μιλούν για τις εξελίξεις της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Η Στεφανή Καπετανίδη και η Μαρίλια Μητρούση, η Ζωή και η Εβίτα από την καθημερινή σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς», βρέθηκαν σήμερα το πρωί καλεσμένες στην εκπομπή Happy day και μίλησαν με την Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον ρόλο τους και τις καταιγιστικές εξελίξεις.

«Είναι έκπληξη για μένα, αυτό που γίνεται φέτος με τη σειρά και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ» δήλωσε η Στεφανή Καπετανίδη αρχικά για τη σειρά και συνέχισε η Μαρίλια Μητρούση λέγοντας «καταλάβαμε από την αρχή τη χημεία μας».

«Είναι η παλέτα των ηθοποιών που είμαστε στη σειρά. Οι νέοι και οι πιο μεγάλοι έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ καλά», συμπλήρωσε η Στεφανή.

«Ενεργειακά μοιάζουμε σίγουρα» είπε η Μαρίλια γιατί «και η Στεφανή είναι ένας άνθρωπος πολύ θετικός και υπάρχει μεγάλη σύνδεση στις σκηνές που έχουμε μαζί».

Η Μαρίλια μιλώντας για το ρόλο της, λέει: «Η Εβίτα είναι ένα πολύ πληγωμένο παιδί. Έχει μεγαλώσει λάθος, είναι κακομαθημένη και αυτό είναι το λάθος της Ζωής και του Θεόφιλου, που προσπαθεί και τώρα με τα παιδιά που ήρθαν στη ζωή της να διορθώσει και τα λάθη που έκανε στο μεγάλωμα και των άλλων παιδιών. Έχει πάρει την αγάπη, η Εβίτα, της μαμάς της οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά όλο αυτό θα ξεπεραστεί».

Η Στεφανή Καπετανίδη, αναφορικά με την αλήθεια για τα δίδυμα που δεν αποκάλυψε, λέει: «Θα πρέπει να λογοδοτήσω σε όλους ταυτόχρονα που όμως εγώ το έκανα για να τα προστατεύσω τα παιδιά. Όπως μία μάνα πάντα διαλέγει τι θα πει ή τι δεν θα πει. Αυτό που γίνεται τώρα με την Ζωή είναι ότι όλοι έχουν πέσει πάνω της και οι ισορροπίες όλες έχουν αλλάξει. Ο καθένας προσπαθεί να ισορροπήσει τα δικά του κομμάτια».

