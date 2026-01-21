Το νέο επεισόδιο Survivor, έρχεται απόψε, εκτάκτως στις 22:15.

Με την ήττα και την διάσπαση των «Επαρχιωτών» ολοκληρώθηκε το χθεσινό επεισόδιο Survivor, μία συνθήκη που έφερε στο προσκήνιο έναν επιπλέον υποψήφιο.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης 20 Ιανουαρίου, οι «Αθηναίοι» κατλαφεραν να σημειώσουν την δεύτερη νίκη τους για το φετινό ριάλιτι, ένα αποτέλεσμα που έθεσε τους μπλε σε διαδικασία ψηφοφορία. Ο Σταύρος Φλώρος και η Φωτεινή Καλεύρα, συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους και έτσι θα πρέπει να αγωνιστούν και οι δύο για την παραμονή τους στον Άγιο Δομίνικο.

Παράλληλα, η ένταση κορυφώθηκε μεταξύ των μπλε, καθώς έγινε σαφές πως πλέον δεν λειτουργούν ως ομάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftrl41i5ne1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ελένη Ζαράγγα, ο Γιάννης Στίνης, ο Σταύρος Φλώρος και η Φωτεινή Καλεύρα, έρχονται για να δώσουν την δική τους μάχη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιους παίχτες θα σώσει η ψηφοφορία του κοινού και ποιοι θα χρειαστεί να μονομαχήσουν;

Survivor: Απόψε εκτάκτως στις 22:15 στο ΣΚΑΙ

Οι χθεσινές εξελίξεις λοιπόν έφεραν αναστάτωση στους «Επαρχιώτες» με την ομάδα να διασπάτε και τα ποσοστά να μην είναι υπέρ του, καθώς οι τρεις από τους τέσσερις υποψηφίους ανήκουν στην ομάδα των Μπλε.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται και στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», οι δύο αντίπαλες ομάδες, έρχονται απόψε αντιμέτωπες με ένα ανατρεπτικό στίβο μάχης που δεν έχει ξανά υπάρξει στην ιστορία του ριάλιτι, ενώ αμέσως μετά η μονομαχία μεταξύ των δύο υποψηφίων ξεκινά.

Ποιο θα είναι το έπαθλο αυτής της εβδομάδας;

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfudvhd9oynt?integrationId=40599y14juihe6ly}