Δείτε το απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο MasterChef.

Τέταρτη ημέρα auditions, απόψε, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι του MasterChef 10 δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, επιστρατεύοντας γνώση, έμπνευση και μαγειρικό ταλέντο, με στόχο να κερδίσουν την πολυπόθητη λευκή ποδιά.

Άλλωστε, οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έχουν αποδείξει πως δεν εντυπωσιάζονται εύκολα και ότι τα κριτήριά τους είναι αυστηρά, με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=EcT6YUQwWsI}

Οι υποψήφιοι γνωρίζουν καλά πως η πορεία τους στο MasterChef 10 κρίνεται στην παραμικρή λεπτομέρεια. Μια αστοχία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και να τους στοιχίσει τη συνέχειά τους στον διαγωνισμό.

Αυτή είναι η στιγμή που καλούνται να επιδείξουν όχι μόνο τη μαγειρική τους ικανότητα και ταυτότητα, αλλά και μαγειρική σοβαρότητα και συνέπεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=odBhTPXNy6k}