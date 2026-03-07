Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Στον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Βότση αναφέρθηκε με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, εκφράζοντας τα συλληπητήριά της.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «Ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της Ελευθεροτυπίας ξεχώρισε για την αταλάντευτη προσήλωσή του στην υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου και για τις ευκαιρίες που έδινε σε νέους ταλαντούχους δημοσιογράφους».

Αναλυτικά:

«Η Νέα Αριστερά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Βότση, μιας από τις σημαντικές φυσιογνωμίες της ελληνικής δημοσιογραφίας, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Γιώργος Βότσης υπήρξε μια εμβληματική μορφή της δημοσιογραφίας. Από μόνος του αποτέλεσε σχολή και πρότυπο για δεκάδες δημοσιογράφους. Η πολιτική του σκέψη, τα διεισδυτικά του άρθρα και η συνολικότερη παρουσία του στη δημόσια ζωή της χώρας γίνονται συχνά αντικείμενο πολιτικών συζητήσεων, και όχι μόνο.

Η συνολική πορεία του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τους δημοκρατικούς αγώνες της χώρας. Κατά τη χούντα των συνταγματαρχών έλαβε μέρος στον αντιστασιακό αγώνα με τη συμμετοχή του στο Πατριωτικό Μέτωπο. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας παραμένοντας ενεργός και παρεμβατικός, ταυτίστηκε όσο λίγοι με τη δημοσιογραφία της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και στους συναδέλφους του».