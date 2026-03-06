Η Νέα Αριστερά θα καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για τους λόγους της ανάκλησης και τις «επικείμενες μεταρρυθμίσεις» που επικαλείται.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση ακυρώνει τη διαδικασία επιλογής διοικήσεων σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΦΕΤ) για να διατηρήσει τις κομματικά διοριζόμενες διοικήσεις.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2024 στο πλαίσιο του νέου συστήματος επιλογής διοικήσεων, που η κυβέρνηση παρουσίαζε ως εγγύηση αξιοκρατίας και διαφάνειας. Ωστόσο, αιφνιδιαστικά ανακλήθηκε με αόριστη αναφορά σε «επικείμενες μεταρρυθμίσεις», χωρίς σαφή αιτιολόγηση.

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, η ενέργεια αυτή εντάσσεται σε ευρύτερη θεσμική διολίσθηση που πλήττει το κράτος δικαίου, σε συνέχεια προηγούμενων σκανδάλων και υποθέσεων όπως οι υποκλοπές και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ανάκληση της διαδικασίας ενισχύει την εικόνα μιας διοίκησης που λειτουργεί με όρους πολιτικού ελέγχου αντί για θεσμικούς κανόνες.

Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερα σημειώνει ότι «Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να ιδωθεί αποκομμένα. Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει βιώσει μια σειρά από σοβαρά θεσμικά πλήγματα στο κράτος δικαίου (υποκλοπές, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ). Σε αυτό το ήδη επιβαρυμένο θεσμικό περιβάλλον, η αιφνιδιαστική ακύρωση μιας διαδικασίας επιλογής διοικήσεων, χωρίς σαφή αιτιολόγηση και με σκιές πολιτικών παρεμβάσεων, ενισχύει την εικόνα μιας διοίκησης που λειτουργεί με όρους πολιτικού ελέγχου και όχι θεσμικών κανόνων.

Η Νέα Αριστερά θα καταθέσει άμεσα κοινοβουλευτική ερώτηση και καλεί την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για το ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της ανάκλησης της διαδικασίας επιλογής διοικήσεων και ποιες είναι οι «επικείμενες μεταρρυθμίσεις» που επικαλείται και γιατί αυτές οδηγούν στην ακύρωση μιας διαδικασίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.