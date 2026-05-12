Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων - Τι να προσέξουν οι εκπαιδευτικοί.

Εκκινούν από σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 με στόχο τους νέους πίνακες κατάταξης για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ενώ παράλληλα «τρέχει» και η διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων και δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, η οποία θεωρείται εξίσου κρίσιμη για τη συμμετοχή στους πίνακες.

1ΓΕ/2026, ΦΕΚ 21/τ. ΑΣΕΠ/29-04-2026

Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

2ΓΕ/2026, ΦΕΚ 22/τ. ΑΣΕΠ/29-04-2026

Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027 αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τους νέους προσωρινούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, οι οποίοι – σύμφωνα με τον σχεδιασμό – εκτιμάται ότι θα έχουν εκδοθεί έως τον Αύγουστο, ώστε να αξιοποιηθούν στις φάσεις πρόσληψης της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027.

Αντίθετα, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών που θα εγκριθούν μέσα στο 2026 δεν θα βασιστούν στους νέους πίνακες, αλλά στους υφιστάμενους οριστικούς πίνακες, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Τα οριστικά αποτελέσματα των νέων προκηρύξεων εκτιμάται ότι θα δημοσιευθούν σε ΦΕΚ μέσα στον χειμώνα του 2027, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου αιτήσεων, δικαιολογητικών και ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του/της υποψηφίου/ας.