ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Πίνακες με τις ειδικότητες - Οι δύο μεγάλες προκηρύξεις για διορισμό έως και 10.000 εκπαιδευτικών.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ απεστάλησαν οι νέες προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, που αφορούν τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι προκηρύξεις αυτές καθορίζουν το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες προσλήψεις εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και τυπικών προσόντων. Στόχος είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε σχολικές μονάδες όλης της χώρας, με τρόπο αξιοκρατικό και διαφανή.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Μαΐου και θα παραμείνουν ανοιχτές για περίπου τρεις εβδομάδες, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες υποψήφιους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάταξης.

Η προκήρυξη 1ΓΕ/2026 αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως νηπιαγωγούς, δασκάλους και ειδικότητες μουσικής εκπαίδευσης, καθώς και συναφείς κλάδους. Ειδικότερα, αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχα, η 2ΓΕ/2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91.

Παράλληλα, όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά ή επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τα προσόντα τους, θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στα ΦΕΚ.